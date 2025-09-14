Tài xế xe bồn 'cố tình cán chết nữ sinh' sau tai nạn

Hà NộiSau va chạm với một nữ sinh, tài xế Đinh Văn Long bị cáo buộc cố ý lái xe bồn đâm tiếp rồi kéo lê nạn nhân trên đường với hành vi tàn nhẫn.

Ngày 14/9, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Long, 51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, để điều tra tội Giết người.

Trước đó, khoảng 9h20 sáng 13/9, Long lái ôtô bồn chở bê tông di chuyển qua gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên và xảy ra va chạm với nữ sinh 15 tuổi đi xe máy điện.

Nhà chức trách cáo buộc, sau tai nạn, tài xế "cố ý tiếp tục điều khiển ôtô kéo lê nạn nhân trên đường". Long khai mục đích "để nạn nhân chết, còn mình sẽ đi tù và không phải lo tiền đền bù".

Nữ sinh được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai song tử vong do bị thương quá nặng.

Đinh Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Gây án xong, tài xế trốn khỏi hiện trường và 19h cùng ngày đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định, Long không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

"Hành vi phạm tội của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn", công an đánh giá.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm sự việc theo quy định.

Phạm Dự