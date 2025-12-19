Dự tiệc thôi nôi nhưng phải tự mua vé buffet

Tôi thấy các vị khách của buổi tiệc giống như bị "gài" nhưng bạn trai bảo không phải, dùng từ "gài" là nặng và cho rằng tôi sai.

Bạn trai và tôi được mời đi ăn thôi nôi nên có chuẩn bị quà tặng. Đây là bữa tiệc buffet nên khi chúng tôi đến nơi, nhà hàng yêu cầu phải mua vé (có vòng tay) mới vào được. Lúc này chủ nhà bước ra, dẫn bạn trai tôi đến quầy bán vé và nói anh ấy mua vé. Hỏi một số khách mời, họ cũng bị như thế. Số tiền ăn tuy không nhiều nhưng đối với lương công nhân như chúng tôi cũng không ít. Tôi thấy chuyện này thật kỳ cục, nhưng nghĩ thôi xem như mình bỏ tiền đi giải trí. Lúc về tôi có thắc mắc với bạn trai, sao có chuyện mời người khác đi dự tiệc nhưng khách phải trả tiền ăn trong khi chủ bữa tiệc được nhận quà.

Tôi thấy các vị khách của buổi tiệc giống như bị "gài" nhưng bạn trai bảo không phải, dùng từ "gài" là nặng và cho rằng tôi sai. Anh còn hơi lớn tiếng với tôi, có ý bênh vực chủ nhà. Tôi thấy không phục, bức xúc khi mình bị mắng như vậy. Bạn trai tôi có hai bằng đại học trong khi tôi mới tốt nghiệp cao đẳng, lúc nào anh cũng cho mình là đúng, bác bỏ tất cả ý kiến của tôi. Anh làm theo ý mình, quyết định mọi chuyện mà không bao giờ hỏi ý tôi, còn có ý hơi xem thường nên nhiều lúc tôi rất bức xúc.

Theo ý tôi, "gài" có nghĩa là đặt người khác vào tình huống họ không mong muốn (bất lợi) mà không giải thích hoặc thông báo trước (chưa tính đến yếu tố trục lợi cá nhân). Tôi mới thấy chuyện như thế này lần đầu tiên, có ai từng bị như tôi không và tình huống này gọi là gì? Cảm ơn mọi người.

Hồng Hoa