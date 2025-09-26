Chủ tịch Xuân Thiện thành cổ đông lớn của một công ty chứng khoán

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch tập đoàn Xuân Thiện, vừa mua gần 20% vốn của Chứng khoán Xuân Thiện.

Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa công bố các cổ đông lớn nắm giữ 5% vốn trở lên. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch tập đoàn Xuân Thiện, đã mua lại gần 2,7 triệu cổ phần của doanh nghiệp này, tương đương 19,93%. Giao dịch được thực hiện trong ngày 22/9.

Cũng theo công bố của XTXC, các bên liên quan ông Nguyễn Văn Thiện nắm giữ 55,83% vốn của doanh nghiệp này. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Dũng sở hữu 20% vốn, còn Công ty cổ phần Tài chính Quốc tế Xuân Thiện nắm 15,9% tổng số cổ phần.

Tài chính Quốc tế Xuân Thiện là công ty được thành lập ngày 27/6, vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng. Hiện ông Nguyễn Văn Thiện nắm 70% vốn doanh nghiệp này, còn ông Nguyễn Tấn Dũng có 15% cổ phần.

Số cổ phần trên được nhóm của ông Nguyễn Văn Thiện mua lại từ các cổ đông gồm ông Lê Huy Dũng, ông Hồ Bạch Ngọc, bà Thái Kiều Hương và Công ty TNHH Thương mại Nông nghiệp An Khang. Trong đó, Nông Nghiệp Khang An, một thành viên thuộc hệ sinh thái Xuân Thiện.

Ông Nguyễn Văn Thiện, sinh năm 1970, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Thiện. Ông là con trai ông Nguyễn Xuân Thành, nhà sáng lập Tập đoàn Xuân Thành ở Ninh Bình và là anh trai Chủ tịch HĐQT LPBank Nguyễn Đức Thụy.

Tập đoàn Xuân Thiện được thành lập năm 2000, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vật liệu xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, bất động sản, năng lượng... Cuối tháng 6, công ty này đã khởi công dự án nhà máy thép tại tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Tổ hợp này có tổng vốn 98.000 tỷ đồng, với diện tích 400 ha.

Chứng khoán Xuân Thiện, tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng, được thành lập năm 2007, hiện có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh nghiệp này chỉ đem về 14 tỷ đồng doanh thu và 351 triệu đồng lãi sau thuế.

Doanh nghiệp đang lên kế hoạch chào bán 151,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Số tiền huy động dự kiến là 1.515 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Thiện dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, chiếm gần 33% số cổ phần phát hành, tương đương khoảng 500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ mua 51,5 triệu cổ phiếu, còn Tài chính Quốc tế Xuân Thiện sở hữu nốt số còn lại.

