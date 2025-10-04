Đăk LăkÔng Lê Phước Toàn, Chủ tịch xã Dray Bhăng bị ôtô tông tử vong khi đang điều tiết giao thông đoạn quốc lộ 27 bị ngập sâu, tối 3/10.

Ông Nghiêm Văn Chuẩn, Bí thư xã Dray Bhăng cho biết tối qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa to kéo dài, khiến một đoạn quốc lộ 27 bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ra hiện trường chống lũ, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn.

Chủ tịch xã bị ôtô tông tử vong khi phân luồng giao thông Ôtô 7 chỗ lao nhanh tông trúng Chủ tịch xã Dray Bhăng. Video: Camera an ninh

Khoảng 21h25, ông Toàn, 44 tuổi, cùng một số cán bộ xã có mặt tại đoạn đường trước cổng Trường THPT Y Jut (xã Dray Bhăng), để phân luồng phương tiện qua khu vực ngập do mưa lớn.

Trong lúc làm nhiệm vụ, một ôtô 7 chỗ chạy tốc độ cao lao từ phía sau, tông trúng ông Toàn khiến nạn nhân văng hơn 10 m, bị thương nặng. Ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trần Hóa