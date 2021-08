Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác vì để quán karaoke hoạt động

Thanh HóaÔng Lê Đình Dinh, Chủ tịch xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19.

Quyết định được Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa ban hành ngày 29/8, kéo dài 15 ngày. Ông Dinh phải tường trình, kiểm điểm trách nhiệm do để quán karaoke (vốn bị chính quyền tỉnh Thanh Hóa cấm nhiều tháng nay do Covid-19 lan rộng) trên địa bàn hoạt động, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân.

Chủ quán karaoke Nguyễn Đình Lộc bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Lam Sơn

Trong thời gian ông Dinh bị đình chỉ công tác, ông Lê Văn Hưng, Phó chủ tịch xã được giao phụ trách, điều hành cơ quan.

Trước đó rạng sáng 25/8, Nguyễn Đình Lộc, 41 tuổi ở xã Thiệu Chính - chủ quán karaoke Lộc Căng, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động vẫn cho nhóm khách gồm 4 thanh niên cùng trú huyện Yên Định vào hát. Chủ quán còn điều nhân viên nữ đến phục vụ.

Trong quá trình hát, Ngô Thiện Nghĩa, khách quen, vay Lộc hơn 26 triệu đồng để trả nợ. Khoảng 7h sáng cùng ngày, nhóm khách thanh toán tiền để về. Lộc tính tổng cả số tiền vay và hát là hơn 35 triệu đồng.

Do không có tiền trả, 4 khách bị giữ lại, chờ gia đình mang tiền đến. Một ngày sau, nhóm khách được cảnh sát giải cứu.

Lộc bị bắt để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cảnh sát cũng đang làm rõ dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do ba người có mặt tại quán dương tính với chất cấm.

Lê Hoàng