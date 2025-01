Chủ tịch xã bị bắt cùng ôtô có 34 bánh heroin

Nghệ AnÔng Mùa Bá Vừ, Chủ tịch xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, cùng một đồng phạm bị bắt khi lái ôtô bán tải chở 34 bánh heroin đi tiêu thụ.

Ngày 9/1, ông Vừ cùng một người đàn ông bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, giữa tháng 12/2024, ông Mùa Dua Thái, 55 tuổi, cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Na Ngoi, đã bị Công an TP Vinh bắt giữ vì cùng ba đồng phạm mua bán hơn 28.000 viên ma túy tổng hợp xuyên quốc gia.

Nghi phạm Mùa Bá Vừ (thứ 3 từ phải sang) bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Hùng Lê

Ông Vừ đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện biên giới Kỳ Sơn. Trước đó ông có hàng chục năm làm cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó chủ tịch, được bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã hai năm trước.

Sáng nay Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Vinh mật phục trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, yêu cầu dừng ôtô bán tải có ông Vừ và một người đàn ông, để kiểm tra hành chính vì nghi chở hàng cấm.

Theo cơ quan điều tra, hai người đàn ông định tăng ga lái ôtô bỏ chạy nhưng bị trinh sát siết vòng vây, chặn bắt. Khám xét bên trong xe, lực lượng chức năng thu 34 bánh heroin được giấu tại nhiều vị trí, bên ngoài bọc túi nylon và vỏ gói trà khô.

Huyện Kỳ Sơn đang làm các thủ tục để ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vừ.

Đức Hùng