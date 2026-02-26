Chủ tịch WEF từ chức vì liên quan Epstein

Ngày 27/2, Chủ tịch kiêm CEO Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende cho biết ông sẽ từ chức.

"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định từ chức Chủ tịch kiêm CEO Diễn đàn kinh tế Thế giới. Khoảng thời gian 8 năm rưỡi của tôi tại đây là vô cùng ý nghĩa. Tôi biết ơn sự cộng tác tuyệt vời của các đồng nghiệp, đối tác và các bên liên quan. Tôi cũng tin rằng đây là thời điểm phù hợp, giúp Diễn đàn tiếp tục các nhiệm vụ quan trọng mà không bị gián đoạn", ông nói.

Việc này diễn ra vài tuần sau khi WEF khởi động một cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, thông báo của Brende không đề cập đến Epstein.

Chủ tịch WEF Borge Brende tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu cho thấy Brende đã có 3 bữa tối công việc với Epstein, đồng thời có trao đổi qua email và tin nhắn với người này. Brende là cựu ngoại trưởng Na Uy, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch WEF từ năm 2017.

Epstein bị bắt và tự sát trong tù năm 2019, khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Tỷ phú này từng bị tòa án bang Florida xét xử năm 2008 với các tội danh về mại dâm, nhưng đạt thỏa thuận nhận tội giúp tránh án chung thân, chỉ phải lĩnh án 13 tháng tù kèm bồi thường tài chính cho các nạn nhân.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 31/1 công bố 3 triệu trang tài liệu cùng ảnh, video liên quan các cuộc điều tra Epstein. Hồ sơ này đề cập thêm thông tin liên quan một số chính trị gia nổi tiếng, thành viên hoàng gia cho đến giới doanh nhân giàu có.

WEF hôm 26/2 cũng cho biết cuộc rà soát độc lập do cố vấn bên ngoài thực hiện về mối quan hệ giữa Brende và Epstein cũng đã hoàn tất. Cuộc điều tra không tìm ra thêm vấn đề nào khác ngoài những gì đã được công bố trước đó.

Alois Zwinggi - một lãnh đạo của WEF - sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tạm quyền. Hội đồng Ủy thác của Diễn đàn sẽ giám sát quá trình chuyển giao, đồng thời lên kế hoạch tìm người kế nhiệm chính thức.

Hà Thu (theo Reuters)