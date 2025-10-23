Chủ tịch Vinhomes làm Tổng giám đốc VinSpeed

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes vừa được bổ nhiệm là Tổng giám đốc VinSpeed - công ty về xây dựng công trình đường sắt mới thành lập hồi tháng 5.

Theo tài liệu công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phạm Thiếu Hoa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed từ 15/10. Song song đó, ông Hoa vẫn là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinhomes - doanh nghiệp bất động sản lớn nhất trong hệ sinh thái Vingroup.

Ông Phạm Thiếu Hoa sinh năm 1963 tại Hà Nam, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Giai đoạn 2003-2005, doanh nhân này đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc kinh doanh Tập đoàn Technocom - công ty sản xuất mì gói mà ông Phạm Nhật Vượng gây dựng tại Ukraine, tiền thân của Vingroup. Sau đó, ông trải qua nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty con của tập đoàn này.

Tháng 2/2018, doanh nhân gốc Hà Nam làm Phó tổng giám đốc phát triển dự án Vinhomes. Sau đó một năm, ông trở thành Tổng giám đốc công ty địa ốc này và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 5/2022.

Ông Phạm Thiếu Hoa phát biểu tại phiên họp thường niên của Vinhomes năm 2025. Ảnh: VHM

VinSpeed được tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính về xây dựng công trình đường sắt, sản xuất đầu máy xe lửa, toa xe... Ông Vượng nắm 51% cổ phần của công ty này, hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng giữ 1%. Còn lại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%. Hiện tại vốn điều lệ công ty là 15.000 tỷ đồng.

Ngoài bổ nhiệm CEO mới, VinSpeed sẽ nhận sở hữu 243,4 triệu cổ phiếu VIC của Vingroup từ Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản Hưng Long, do hai doanh nghiệp này sáp nhập. Sau giao dịch, VinSpeed nắm giữ 378,1 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 9,77%.

Bất động sản Hưng Long tiền thân là Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản VMI, do tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập vào tháng 10/2022. Doanh nghiệp này hoạt động theo mô hình chia nhỏ bất động sản để đầu tư, chủ yếu là các sản phẩm trong hệ sinh thái Vingroup.

Hồi tháng 5, Vinspeed đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD, tương đương 13% GDP Việt Nam đến cuối 2024. Công ty chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư dự án, tương đương khoảng 12,27 tỷ USD. 80% còn lại, doanh nghiệp vay vốn Nhà nước không tính lãi suất trong 35 năm kể từ ngày giải ngân.

Theo bản đề xuất, họ sẽ hoàn trả Nhà nước toàn bộ vốn vay sau 35 năm trong bối cảnh các chuyên gia tính toán thời gian hoàn vốn dự án có thể lên đến 70 năm. Ngoài ra, công ty mong muốn được chỉ định làm nhà đầu tư một số dự án khu đô thị, bất động sản vùng phụ cận ga đường sắt (TOD).

