Chủ tịch Vietravel: Đổi mới toàn diện là con đường duy nhất sau dịch

The Next Power là chương trình tiên phong khai phá sức mạnh mới, kiến tạo giá trị mới cho doanh nghiệp. Cố vấn và đồng thời Host chương trình là doanh nhân Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT & CEO IBP và ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch HĐQT & CEO PNJ. Nội dung mùa 1 tập trung vào các câu chuyện về đổi mới và sáng tạo - Innovation. Chương trình do VnExpress phối hợp với S-World Media thực hiện.