Chủ tịch Vietjet: Mong Việt Nam thành trung tâm hàng không quốc tế

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo nêu mục tiêu xây dựng Việt Nam thành trung tâm hàng không quốc tế, với sự đồng hành lâu dài của Boeing, tại buổi thăm tập đoàn này ở Mỹ.

Ngày 21/9, tại Seattle (Mỹ), Chủ tịch nước Lương Cường đã có buổi trao đổi cùng bà Stephanie Pope, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn máy bay thương mại Boeing tại trụ sở Boeing. Cùng tham dự có Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet và đoàn công tác. Sự kiện diễn ra trước thềm lễ bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên trong hợp đồng 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự hợp tác giữa Boeing và Vietjet, đồng thời đề nghị Boeing bàn giao máy bay đúng tiến độ, nghiên cứu đầu tư cơ sở sản xuất và bảo dưỡng tại Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu Boeing. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp quy định pháp luật để các nhà đầu tư và Boeing kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.

Các đại biểu tại trụ sở Boeing ngày 21/9. Ảnh: Quang Nguyễn

Bà Stephanie Pope nói vinh dự khi đón đoàn cấp cao Việt Nam, coi đây là minh chứng cho mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai quốc gia.

Về phía Vietjet, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, mỗi chiếc máy bay mới mang thêm cơ hội bay cho hành khách, niềm tin, việc làm và sự thịnh vượng cho nhân dân hai nước. "Điều này minh chứng cho sự kiên định và niềm tin vào một tương lai hợp tác lâu dài, thịnh vượng", bà Thảo nói.

Chủ tịch Vietjet, TS. Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại buổi tiếp đại diện Boeing ngày 21/9. Ảnh: Quang Nguyễn

Chủ tịch Vietjet bày tỏ kỳ vọng xây dựng Việt Nam thành trung tâm hàng không quốc tế, với sự đồng hành của Boeing trong các lĩnh vực đào tạo, dịch vụ, sản xuất linh kiện và bảo dưỡng. Nhân dịp này, bà gửi lời cảm ơn tới các thế hệ lãnh đạo Boeing, hơn 170.000 công nhân tham gia sản xuất máy bay, cũng như sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước trong suốt chặng đường hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Vietjet và Boeing. Ảnh: Quang Nguyễn

Với 576 tàu bay đặt mua, Vietjet nằm trong số ít hãng hàng không trên thế giới sở hữu đơn hàng lớn nhất, bất chấp sự khan hiếm máy bay toàn cầu. Trên hơn 170 đường bay quốc tế và nội địa, hãng đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt khách, trở thành cầu nối đưa Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến gần hơn với thế giới, từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc đến Australia, châu Âu.

Lễ bàn giao chiếc Boeing 737-8 đầu tiên cho Vietjet diễn ra đúng dịp 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Thái Anh