Chủ tịch Vietjet: Mong tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và thế giới

Hiện Vietjet có 145 đường bay, gồm 101 đường bay quốc tế và 44 đường bay nội địa. Hãng liên tục mở thêm các đường bay kết nối Việt Nam với điểm đến hàng đầu tại Australia, các quốc gia tỷ dân Ấn Độ, Trung Quốc và xa hơn tới châu Âu trong thời gian tới. Đơn vị ghi nhận độ tin cậy kỹ thuật 99,72%, đạt 7/7 sao về an toàn.

Hãng nhận nhiều giải thưởng uy tín toàn cầu: Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới do AirlineRatings bình chọn; Hãng hàng không quản trị tài chính tốt nhất do Tạp chí tài chính International Finance bình chọn; Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn...