Chủ tịch Vietjet được vinh danh 'Nhân vật ảnh hưởng năm 2025'

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet là một trong 700 nhân vật được vinh danh "Nhân vật ảnh hưởng năm 2025" do Tatler công bố ngày 17/12.

Theo Tatler, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được công nhận nhờ những đóng góp mang tính đột phá, bền bỉ và xuyên biên giới trong lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, đổi mới sáng tạo và hoạt động xã hội. Tác động của nữ tỷ phú được đánh giá là sâu rộng, thực chất và tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

2025 là năm thứ hai liên tiếp bà có tên trong danh sách "Nhân vật ảnh hưởng" của Tatler (2024-2025). Trước đó, từ năm 2019, bà Nguyễn Thị Phương Thảo là doanh nhân Việt Nam duy nhất xuất hiện trong danh sách 110 nhân vật có ảnh hưởng nhất châu Á trong lĩnh vực thiện nguyện do tạp chí này bình chọn.

Bảng xếp hạng "Các nhân vật ảnh hưởng" được Tatler thực hiện thường niên, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, đổi mới sáng tạo và tác động xã hội tại châu Á. Danh sách năm nay quy tụ khoảng 700 nhân vật đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ - đại diện cho những tiếng nói truyền cảm hứng của khu vực.

TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet. Ảnh: Tài Nguyễn

Tại lễ vinh danh diễn ra tối 17/12 ở TP HCM, bà Hồ Ngọc Yến Phương, Phó tổng giám đốc Tài chính Vietjet, đại diện TS. Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự sự kiện. Trong chương trình, nữ Chủ tịch Vietjet được giới thiệu là nhà sáng lập và lãnh đạo hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, được xem như một trong những nữ lãnh đạo hiện đại - bản lĩnh.

Dưới sự dẫn dắt của bà, Vietjet phát triển từ một hãng hàng không thế hệ mới thành thương hiệu toàn cầu với mạng bay rộng khắp châu Á - Thái Bình Dương, góp phần kết nối con người, kinh tế và văn hóa giữa các quốc gia.

Song song hoạt động kinh doanh, bà Nguyễn Thị Phương Thảo theo đuổi nhiều sáng kiến vì giáo dục, trao quyền cho phụ nữ, hỗ trợ cộng đồng yếu thế và phát triển bền vững. Với bà, tăng trưởng không chỉ đo bằng quy mô hay lợi nhuận mà còn ở những giá trị nhân văn được lan tỏa trong xã hội.

Năm 2017, bà Nguyễn Thị Phương Thảo lần đầu được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú tự thân, đồng thời là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á. Bà từng được vinh danh trong Top 50 Lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu của Bloomberg, Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes, Top 100 Nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á của Business Insider Australia. Bà cũng được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trên phạm vi toàn cầu.

