Chủ tịch Vietcombank: Sẽ siết cho vay các dự án bất động sản đầu cơ

Chủ tịch Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng nói ngân hàng sẽ siết cho vay các dự án bất động sản đầu cơ, để dành dòng tiền vào nhóm phục vụ nhu cầu thực, giá hợp lý.

Ngày 24/4, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức phiên họp thường niên năm 2026.

Do cổ đông lớn nắm giữ gần 90% cổ phần, lượng nhà đầu tư cá nhân dự đại hội của Vietcombank ít hơn so với các ngân hàng tư nhân. Dù vậy, phiên thảo luận diễn ra sôi nổi trong hơn một giờ, với các câu hỏi xoay quanh vấn đề tăng trưởng tín dụng, vốn rót vào các lĩnh vực rủi ro như bất động sản.

"Nhu cầu vốn cho hạ tầng, bất động sản rất lớn, nhất là với định hướng phát triển đô thị Hà Nội tới 2050. Ngân hàng có chiến lược tài trợ thế nào cho hai lĩnh vực này?", một nhà đầu tư đặt vấn đề.

Trả lời, Chủ tịch Nguyễn Thanh Tùng cho biết tỷ trọng cho vay bất động sản của Vietcombank thấp hơn rất nhiều so với các ngân hàng khác. Vietcombank đang kiểm soát vốn vào lĩnh vực này phù hợp diễn biến thực tế, thị trường.

"Thị trường bất động sản luôn có tính chu kỳ và yếu tố rủi ro. Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ dư nợ với các sản phẩm cao cấp, mang tính chất đầu cơ ", ông Tùng nói.

Chủ tịch Vietcombank nói thêm ngân hàng này phân loại các phân khúc cho vay, chọn lọc chủ đầu tư, ưu tiên những dự án đáp ứng nhu cầu thực, giá hợp lý.

Chủ tịch VCB Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp Đại hội cổ đông, ngày 24/4. Ảnh: VCB

Hồi cuối tháng 2, lãi suất cho vay mua căn hộ, nhà phố đã có sổ hồng của một chi nhánh Vietcombank ở TP HCM thấp nhất từ 9,6% một năm. Mức lãi suất này tăng mạnh so với mặt bằng 6% cố định trong 12 tháng của cùng kỳ 2025.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Vietcombank không thuyết minh về tổng dư nợ cho vay với nhóm bất động sản. Tuy nhiên, nhà băng này lại sở hữu lượng tài sản đảm bảo là các sản phẩm địa ốc ở mức 1,9 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 70-72% danh mục thế chấp.

Ngoài mảng nhà ở, bất động sản khu công nghiệp và chế xuất là mục tiêu trọng điểm của Vietcombank. Theo ông Tùng, tài trợ vốn cho doanh nghiệp khu công nghiệp giúp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và thu hút FDI. Tính đến hết quý I, dư nợ của nhóm này đạt khoảng 33.000 tỷ đồng.

Riêng với nhà ở xã hội, Vietcombank chấp nhận lợi nhuận thấp, cho vay lãi suất dưới chi phí vốn theo các chương trình hỗ trợ của Chính phủ để phát triển bền vững.

Các lãnh đạo Vietcombank tại phiên họp thường niên, ngày 24/4. Ảnh: VCB.

Năm nay, Vietcombank dự kiến mức lợi nhuận tăng khoảng 5%, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%.

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 10% và tối đa 13% theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao. Hạn mức này cũng áp dụng với Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo), nhà băng Vietcombank nhận chuyển giao bắt buộc vào tháng 10/2024.

Mức tăng trưởng tín dụng với VCBNeo thấp hơn khá nhiều so với các ngân hàng được nhận chuyển giao khác trên thị trường (trên 30%). Một cổ đông đặt vấn đề "vì sao nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn hạn mức NHNN đưa ra. Hạn mức với ngân hàng nhận chuyển giao cũng thấp hơn các nhà băng trong diện tương tự?".

Giải thích điều này, Tổng giám đốc Lê Quang Vinh cho biết Vietcombank hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Nhà băng muốn tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

"Quan điểm của chúng tôi là không tăng trưởng nóng để tránh nợ xấu", ông Vinh nói.

Trọng Hiếu