Chủ tịch TP HCM: Sẽ kiểm điểm lãnh đạo phường xã chậm giải phóng mặt bằng

Xã, phường giải phóng mặt bằng chậm, để dự án ì ạch người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm, theo Chủ tịch UBND TP HCM.

Tại Hội nghị quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết giải phóng mặt bằng là chỉ tiêu đánh giá Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhận xét đánh giá kết quả làm việc. Xã, phường làm không tốt nhiệm vụ này, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Được, thành phố xác định ba khâu đột phá gồm: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Riêng về hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản... thì giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng và trách nhiệm lớn ở cấp cơ sở. "Không có mặt bằng thì không có hạ tầng, không có hạ tầng thì đừng mơ phát triển", ông nói.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Phương

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thành phố, cho rằng những tháng đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã, phường còn lúng túng, thiếu cán bộ, thiếu chuyên môn để thực hiện. Thậm chí, cán bộ lãnh đạo vẫn còn sợ sệt, không dám quyết, không ký phương án bồi thường. Nguyên nhân, một phần không có cán bộ tham mưu, sắp tới thành phố sẽ tăng cường để hỗ trợ.

Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ lập "đội đặc nhiệm" đi thẳng xuống các xã, phường. Lực lượng này sẽ có nhiệm vụ "cầm tay chỉ việc" đối với các xã, phường. Từ các đội này, cán bộ ở xã, phường sẽ dần dần học việc qua thực tế và "lớn lên" để chủ động thực hiện.

Cụ thể, thành phố sẽ biệt phái cán bộ hỗ trợ từng công việc, từng dự án như đường Vành đai 3, mở rộng quốc lộ 13, quốc lộ 22, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh rạch.

"Lãnh đạo sẽ có lúc đứng giữa ngã ba đường và phải đưa ra quyết định. Quyết định thì có đúng, có sai, miễn chúng ta làm công tâm, khách quan", ông Được nói và yêu cầu cán bộ phường, xã cần mạnh dạn, quyết liệt vì thành phố, vì địa phương. Lãnh đạo thành phố sẽ đồng hành và có cơ chế để bảo vệ.

Nút giao An Phú ở cửa ngõ phía Đông TP HCM thi công nhiều năm chưa xong Ảnh: Giang Anh

Theo Chủ tịch TP HCM, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sẽ trở thành nội dung kiểm tra giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp để kịp thời uốn nắn, chỉ đạo. Đây cũng là cơ sở để đánh giá Đảng bộ, Chính quyền và hiệu quả từng cá nhân trên tinh thần "guồng máy chạy thì từng bánh răng phải chạy".

Người đứng đầu chính quyền TP HCM cũng nhìn nhận kẹt xe và ngập nước đang là hai vấn đề cấp bách của địa phương, nhiều người ví von đó là "đặc sản" của thành phố đông dân nhất cả nước. Tuy nhiên, nếu cả hệ thống quyết tâm, quyết liệt thì trong 10 năm tới, thành phố có thể giải bài toán xe gắn máy với điều kiện có hạ tầng tốt.

Tính đến giữa tháng 9, TP HCM đã giải ngân hơn 45% vốn đầu tư công, nhưng để hoàn thành kế hoạch thì hơn 3 tháng cuối phải chi được 590 tỷ đồng mỗi ngày. Tại cuộc họp kinh tế, xã hội 8 tháng đầu năm, ông Được nhận định, nút thắt lớn nhất nằm ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

TP HCM sau sắp xếp được Chính phủ giao giải ngân gần 118.950 tỷ đồng vốn công trong năm nay. Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, kế hoạch đầu tư công của thành phố được điều chỉnh lên hơn 6.800 dự án, tổng vốn gần 156.000 tỷ đồng, trong đó vốn Thủ tướng giao gần 119.000 tỷ. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của một địa phương.

Lê Tuyết