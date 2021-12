Chủ tịch Toyota trổ tài drift

Nhật BảnNgười đứng đầu hãng Toyota điều khiển mẫu xe hiệu suất cao GR Yaris vẽ những hình tròn trong một sự kiện hồi đầu tháng ở Tokyo.

Sự kiện quảng bá của hãng xe Nhật là nơi họ giới thiệu trước mẫu xe đua WRC mới và công bố toàn bộ kế hoạch cho mùa giải 2022. Tại sự kiện, tay đua Jari-Matti Latvala của Toyota nhảy vào sau vô-lăng của một chiếc GR Yaris Rally1 WRC mới, thể hiện những màn đốt lốp ấn tượng.

Ngay sau đó, Toyoda xuất hiện trên một chiếc GR Yaris phiên bản thương mại nhưng trang bị một số linh kiện của xe đua, đánh lái điệu nghệ xoay quanh các cọc tiêu trong làn khói trắng do lốp xe chà xát với mặt đường. Người đứng đầu hãng xe Nhật thậm chí giơ một cánh tay ra ngoài vẫy vẫy.

Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda (trái), cùng tay đua chuyên nghiệp của đội đua Toyota GR tại sự kiện. Ảnh: Toyota Gazoo Racing

Vị chủ tịch 65 tuổi vốn có nhiều trải nghiệm với các mẫu xe hiệu suất cao, thậm chí từng tranh tài ở giải đua 24 Hours of Nurburgring vào năm 2009. Mặc gia đình và hãng xe từng can ngăn vì những lý do an toàn, Toyoda vẫn thể hiện đam mê với tốc độ.

Vừa mới đây, sau những lần thể hiện quan điểm phản đối dòng xe điện, đi ngược xu hướng chung của thế giới, Toyoda đích thân đứng trên sân khấu và giới thiệu cùng lúc 15 mẫu concept điện của Toyota. Kế hoạch của hãng là ra mắt 30 mẫu xe chạy pin tính đến hết 2030. Động thái của Toyota dường như khiến toàn ngành bất ngờ và hiện trở thành tâm điểm chú ý.

