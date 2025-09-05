Chủ tịch Tottenham từ chức sau gần 25 năm

AnhNgày 4/9, Tottenham thông báo Daniel Levy từ chức Chủ tịch điều hành sau hơn 24 năm tại vị, khép lại giai đoạn nhiều dấu ấn nhưng cũng đầy tranh cãi với CLB Bắc London.

Trong thời gian nắm quyền từ tháng 3/2001, Levy để lại di sản lớn khi biến Tottenham thành một trong những thương hiệu toàn cầu với sân vận động và trung tâm huấn luyện hiện đại bậc nhất châu Âu. Nhưng về mặt chuyên môn, "Gà trống" chỉ giành hai chức vô địch là Cup Liên đoàn năm 2008 và Europa League 2025.

Levy rời ghế trong bối cảnh ông nhiều lần đối mặt làn sóng phản đối từ CĐV vì cho rằng ông đặt lợi ích tài chính lên trên tham vọng chinh phục danh hiệu. Doanh nhân 62 tuổi từng thừa nhận: "Tôi muốn thắng, và khi CLB không chơi tốt, không thắng, tôi cũng đau đớn chẳng khác gì các CĐV".

Daniel Levy dự khán trận Tottenham gặp West Ham ở Ngoại hạng Anh tại sân vận động Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 19/10/2024. Ảnh: AP

Trong thông cáo chia tay, Levy khẳng định tự hào vì đã "xây dựng Tottenham thành một thế lực toàn cầu và một cộng đồng lớn mạnh", đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, HLV và người hâm mộ đã đồng hành suốt thời gian ông cống hiến.

Tottenham cũng nhấn mạnh CLB đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ dưới thời Levy: góp mặt tại các Cup châu Âu ở 18 trong 20 mùa gần nhất, liên tục đầu tư vào học viện, đội hình, cơ sở vật chất, đồng thời giành Europa League mùa trước. Hàng loạt nhân sự cấp cao đã được bổ nhiệm như CEO Vinai Venkatesham, HLV trưởng nam Thomas Frank, HLV trưởng nữ Martin Ho, cùng tân Chủ tịch Peter Charrington.

Charrington - Giám đốc của tập đoàn sở hữu ENIC, vừa gia nhập ban lãnh đạo hồi tháng 3 - được bổ nhiệm thay thế Levy ở vị trí Chủ tịch không điều hành.

Tottenham cho biết quá trình kế nhiệm đã được chuẩn bị nhiều tháng, song khẳng định cấu trúc sở hữu hiện tại không thay đổi. ENIC nắm 86,58% cổ phần Tottenham, trong đó Levy sở hữu 29,88% của ENIC.

Trong phát biểu nhậm chức, Charrington cam kết dẫn dắt CLB bước vào kỷ nguyên mới trong và ngoài sân cỏ, tập trung vào ổn định và trao quyền nhiều hơn cho đội ngũ điều hành do Venkatesham dẫn dắt.

Daniel Levy (phải) ôm HLV Ange Postecoglou sau khi Tottenham thắng Man Utd ở chung kết Europa League mùa 2024-2025. Ảnh: PA Wire

Trong vài tháng qua, Tottenham liên tục biến động nhân sự: Giám đốc bóng đá Scott Munn rời đi tháng 6, thành viên hội đồng Donna-Maria Cullen cũng chia tay CLB. Chính Levy là người quyết định sa thải HLV Ange Postecoglou hồi tháng 6, chỉ 16 ngày sau khi ông giúp CLB chấm dứt 17 năm trắng tay bằng chức vô địch Europa League.

Hồng Duy (theo ESPN)