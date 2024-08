Chủ tịch Thượng viện Australia mặc áo dài khi gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines mặc áo dài có họa tiết hoa sen khi đến gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh Việt Nam - Australia là đối tác ưu tiên của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chiều nay tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại trụ sở Trung ương Đảng. Bà Lines đang thăm chính thức Việt Nam ngày 24-30/8, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Bà là lãnh đạo cấp cao Australia đầu tiên sang thăm Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chủ tịch Thượng viện nhấn mạnh với việc nâng cấp quan hệ, Việt Nam - Australia đã trở thành những đối tác ưu tiên và quan trọng của nhau, tạo điều kiện để hai bên phát huy thành quả hợp tác đã đạt được, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới, nhất là biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng, khoáng sản, gìn giữ hòa bình.

Chủ tịch Thượng viện đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển của Australia và quan hệ song phương, theo Ban Đối ngoại Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Australia, là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia sang đầu tư.

Đánh giá hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo giữa hai nước có ý nghĩa lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch Thượng viện tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Australia tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Australia cũng như quan hệ hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Lines tại trụ sở chính phủ. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, bà Lines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng, chính phủ và quốc hội Australia dành ưu tiên cao cho Việt Nam trong tổng thể chính sách đối ngoại ở khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin, làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng và an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế đạt hiệu quả cao hơn. Cụ thể, hai nước đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thương mại, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 2-3 năm tới. Hai bên cũng thống nhất sẽ triển khai các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hai lãnh đạo nhận định trong tình hình khu vực, quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, Việt Nam và Australia cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, đánh giá và phối hợp chính sách, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Thượng viện Lines khẳng định lập trường nhất quán của Australia trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Bà Lines, 71 tuổi, đảm nhận chức vụ Chủ tịch Thượng viện Australia từ tháng 7/2022. Trước đó, bà từng giữ chức Phó Chủ tịch Thượng viện Australia tháng 9/2016-7/2022. Bà trở thành nghị sĩ đại diện cho bang Tây Australia từ năm 2013.

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Australia là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau khi Hiệp định Paris được ký kết.

Hai bên xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Toàn diện tăng cường năm 2015 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược ba năm sau đó. Ngày 7/3, Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 13,8 tỷ USD. Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Australia đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, tôm đông lạnh của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 350.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia.