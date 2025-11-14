Chủ tịch Thái Nguyên được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Bắc Ninh

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư được tổ chức chiều 14/11.

Việc điều động nằm trong chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bố trí tất cả chủ tịch tỉnh không phải người địa phương. Trước đó, chủ tịch Ninh Bình đã được điều động làm chủ tịch Hưng Yên; chủ tịch Lào Cai làm chủ tịch Ninh Bình.

Ông Phạm Hoàng Sơn phát biểu chiều 14/11. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ông Phạm Hồng Sơn 49 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên, trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông từng làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên (cũ).

Hồi tháng 7, khi Thái Nguyên sáp nhập với Bắc Kạn, ông Sơn được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mới và đảm nhiệm cương vị này đến nay.

Tỉnh Bắc Ninh mới hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh (cũ), diện tích 4.718 km2, dân số 3,6 triệu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cuối tháng 9 xác định mục tiêu sẽ đưa địa phương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; đến 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Vũ Tuân