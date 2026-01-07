Chủ tịch Tập đoàn Sam Group bị truy nã

TP HCMTrần Văn Quý, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sam Group, bị cáo buộc lừa đảo khi nhận tiền của nhiều người để bán hàng loạt biệt thự trong các dự án "ma".

Ngày 7/1, Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã ông Quý, ngụ chung cư Imperia, phường Bình Trưng, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Trần Văn Quý trong quyết định truy nã. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group, xác định hàng loạt dự án của đơn vị này trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Khu biệt thự Sam World Đamb’ri; Khu biệt thự Sam Hills Lộc Quảng và Khu biệt thự Sam World Lộc Quảng (tỉnh Lâm Đồng) có dấu hiệu tội phạm.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group không có thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đất đai; đồng thời không được phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thực hiện các dự án bất động sản trên. Tuy nhiên, các lãnh đạo doanh nghiệp đã tự vẽ nhiều dự án biệt thự rồi quảng cáo, rao bán.

Một dự án biệt thự "ma" tại Bảo Lộc của Sam Group.

Ông Trần Văn Quý, Lê Ngọc Thạch (Tổng giám đốc), Lê Văn Xá (Giám đốc) bị cáo buộc chiếm đoạt tiền cọc của nhiều người hơn 16 tỷ đồng, thông qua tài khoản của công ty và cá nhân ông Quý.

Số tiền trên, các lãnh đạo Sam Group đã sử dụng vào việc khác, không chuyển nhượng biệt thự như đã thỏa thuận với khách hàng.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất", lệnh truy nã Trần Văn Quý nêu.

Quốc Thắng