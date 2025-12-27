Chủ tịch tập đoàn Phú Cường nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch tập đoàn Phú Cường được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại sự kiện ngày 27/12.

Lễ trao tặng nằm trong chương trình Đại hội Thi đua yêu nước, diễn ra tại Hà Nội. Danh hiệu ghi nhận quá trình hoạt động lâu dài của ông Nguyễn Việt Cường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, gắn với chiến lược đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Suốt 4 thập kỷ kinh doanh, ông và tập đoàn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hạ tầng tại khu vực.

Phát triển chuỗi chế biến, xuất khẩu thủy sản

Ông Nguyễn Việt Cường bắt đầu hành trình lập nghiệp tại ĐBSCL từ những năm 1980. Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực thu mua thủy sản, ông tham gia tổ chức hệ thống thu mua nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, kết nối trực tiếp giữa người nuôi trồng và doanh nghiệp.

Năm 1995, ông tiếp quản một xí nghiệp thủy sản tại Cà Mau đang gặp khó khăn và thành lập tập đoàn Phú Cường. Trong bối cảnh kinh tế sau đổi mới, doanh nghiệp lựa chọn thủy sản, ngành kinh tế chủ lực của ĐBSCL, làm nền tảng phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch tập đoàn Phú Cường. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường

Theo ông Cường, việc sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, nơi đời sống lao động nghĩa tình và giàu truyền thống cách mạng đã tác động lớn đến tư duy kinh doanh của ông. Bên cạnh đó, những năm tháng tham gia và phục vụ cách mạng đã góp phần hun đúc bản lĩnh, tính kỷ luật và tư duy thực tiễn cho ông.

Giai đoạn 1995-2005, tập đoàn Phú Cường đầu tư mở rộng hệ thống nhà máy chế biến tại Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu và Vĩnh Long. Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện chuỗi thu mua, chế biến và xuất khẩu, tham gia trực tiếp vào thị trường quốc tế.

Hoạt động này góp phần tạo đầu ra ổn định cho người nuôi trồng, khai thác thủy sản, đồng thời tạo việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương. Phú Cường cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân sớm xuất khẩu thủy sản trực tiếp ra thị trường nước ngoài trong giai đoạn khu vực kinh tế tư nhân còn gặp nhiều rào cản.

Mở rộng đầu tư đô thị và nhà ở, phát triển hệ sinh thái đa ngành

Trên nền tảng từ ngành thủy sản, tập đoàn Phú Cường mở rộng sang lĩnh vực bất động sản và phát triển đô thị. Dự án khu đô thị lấn biển tại Rạch Giá, khởi công năm 2009 với quy mô khoảng 350 ha, được xem là dấu mốc trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động của doanh nghiệp.

Dự án khu đô thị lấn biển tại Rạch Giá của tập đoàn Phú Cường. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường

Song song với các dự án thương mại, Phú Cường cũng tham gia phát triển nhà ở xã hội tại ĐBSCL và TP HCM. Các dự án này hướng đến nhóm đối tượng thu nhập thấp, cán bộ, công chức, góp phần giải quyết nhu cầu an cư trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh tại nhiều địa phương.

Đến nay, tập đoàn Phú Cường đã xây dựng hệ sinh thái hơn 28 công ty thành viên, hoạt động trong bốn lĩnh vực chính gồm: chế biến - xuất khẩu thủy sản, bất động sản, dịch vụ - du lịch - khách sạn và năng lượng tái tạo. Theo doanh nghiệp, chiến lược phát triển tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng và tác động lan tỏa đến kinh tế - xã hội tại ĐBSCL, gắn hoạt động kinh doanh với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

"Sự phát triển của Phú Cường không chỉ được đo bằng doanh thu hay quy mô tài sản. Điều quan trọng là doanh nghiệp vận hành trên nền tảng 'xây dựng từ nhân tâm', đặt lợi ích cộng đồng và mục tiêu phát triển bền vững làm trọng tâm. Đó là cách chúng tôi duy trì hoạt động ổn định và vượt qua những giai đoạn khó khăn", Chủ tịch Phú Cường nhấn mạnh.

Trước khi được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, ông Nguyễn Việt Cường từng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng khác. Việc phong tặng danh hiệu lần này được xem là sự ghi nhận quá trình đầu tư, phát triển doanh nghiệp gắn với khu vực trong thời gian dài.

Trong bối cảnh ĐBSCL đang đối mặt với thách thức về biến đổi khí hậu, hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập đoàn Phú Cường cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực, tập trung vào các lĩnh vực tạo việc làm và đóng góp cho phát triển bền vững.

Song Anh