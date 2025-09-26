Chủ tịch Sunshine Group sở hữu khối tài sản gần 2 tỷ USD

Sau khi Sunshine Group hợp nhất với Sunshine Homes, ông Đỗ Anh Tuấn, Chú tịch tập đoàn, sở hữu khối tài sản gần 48.700 tỷ đồng, tương đương hơn 1,8 tỷ USD.

Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) vừa công bố hoàn tất phát hành cổ phần mới để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes. Đây là động thái để sáp nhập hai công ty này với nhau.

Theo đó, Sunshine Group đã phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu, bằng 99,96% số lượng dự kiến, cho 95 nhà đầu tư, là các cổ đông của Sunshine Homes. Thương vụ được hoàn tất vào ngày 19/7. Tỷ lệ thực hiện là 1:1,6, tương đương 1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sẽ có 434 cổ đông. Trong đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group, là cổ đông lớn duy nhất, nắm 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,4% vốn.

Ngoài KSF, ông Tuấn còn sở hữu 19,5 triệu cổ phiếu SCG. Như vậy, khối tài sản của doanh nhân này đạt 48.700 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ USD, tăng 9.000 tỷ đồng so với trước khi Sunshine Group và Sunshine Homes sáp nhập.

Sinh năm 1975, ông Tuấn được đào tạo về công nghệ khi tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội). Hiện ông là Chủ tịch của Sunshine Group.

Sunshine Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng. Sau sáp nhập với Sunshine Homes, vốn hóa của doanh nghiệp này đạt hơn 77.700 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp này mang về 659 tỷ đồng doanh thu, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 83 tỷ đồng, giảm gần 86%.

Còn Sunshine Homes là đơn vị phát triển bất động sản của Sunshine Group. Công ty này là chủ đầu tư một số dự án lớn tại Hà Nội, như Sunshine City nằm trong khu đô thị Ciputra và đang đầu tư một số dự án nhà ở cao cấp tại Tây Hồ, Long Biên.

Trọng Hiếu