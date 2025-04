Chủ tịch Shynh Group chia sẻ chiến lược phát triển năm 2025

Bà Lê Thị Xuân cho biết sẽ xây dựng hệ sinh thái làm đẹp kết hợp y học thẩm mỹ công nghệ cao nhằm đưa Shynh Group vươn ra khu vực và toàn cầu.

Tập đoàn Shynh Group vừa tổ chức sự kiện tân niên "My Shynh - My Shine - My Success" với chủ đề "Shynh Era" vào ngày 10/4.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Xuân, Chủ tịch Shynh Group, cho biết "Shynh Era" không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là lời tuyên ngôn cho một giai đoạn phát triển mới. Giai đoạn 2025 - 2035, Shynh Group định hướng vươn ra khu vực và toàn cầu, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái làm đẹp - y học thẩm mỹ công nghệ cao, chuyên môn hóa nhân sự và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

"Tập đoàn tiếp tục giữ vững giá trị cốt lõi 'Sinh ra để dẫn đầu - Vươn tầm thế giới', khẳng định cam kết bền vững với cộng đồng thông qua ba nền tảng: chất lượng - chuyên môn - trách nhiệm xã hội", nữ chủ tịch chia sẻ.

Chủ Tịch Lê Thị Xuân phát biểu tại buổi tiệc. Ảnh: Shynh Group

Theo bà Lê Thị Xuân, trong một ngành vốn khắc nghiệt và nhiều định kiến, Shynh Group chọn lối đi riêng bằng cách bền bỉ xây dựng hệ sinh thái làm đẹp theo hướng trách nhiệm, nhân văn và dẫn đầu bằng giá trị thật. Thương hiệu được hình thành từ sự tận tâm với từng khách hàng, nền tảng chuyên môn vững chắc của đội ngũ y khoa và niềm tin "chất lượng thực sẽ tạo nên giá trị bền vững".

"Tôi bắt đầu chỉ với một niềm tin rất nhỏ, nhưng trái tim lại mang theo một giấc mơ rất lớn rằng phụ nữ Việt xứng đáng được tiếp cận với chuẩn mực sắc đẹp toàn cầu, ngay tại chính quê hương mình", bà Xuân cho biết.

Sự xuất hiện của ca sĩ Anh Tú, đã mang đến một đêm tiệc mãn nhãn, đậm chất lễ hội và nghệ thuật. Ảnh: Shynh Group

Không đơn thuần là một buổi chia sẻ chiến lược kinh doanh, sự kiện của Shynh Group còn mang đến cho khách mời trải nghiệm thị giác và thính giác. Không gian được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ hologram hiện đại, kết hợp trình diễn nghệ thuật dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Long Kan.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của ca sĩ Anh Tú, khép lại đêm sự kiện bằng những cảm xúc thăng hoa. Nam ca sĩ trình bày loạt ca khúc được khán giả yêu thích như: mash-up Đôi mắt - Chiếc khăn gió ấm, Hoàng hôn nhớ, Yêu 5, 1/2 để khuấy động không khí, cũng như thể hiện vũ đạo điêu luyện.

Ban lãnh đạo Shynh Group cùng các khách mời nâng ly chúc mừng vào cuối sự kiện. Ảnh: Shynh Group

Nhân dịp này, Tập đoàn Shynh Group còn vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc. Kết thúc chương trình, toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên cùng nâng ly chúc mừng năm mới, cam kết đồng lòng thực hiện tầm nhìn mới của tập đoàn. "Sự kiện My Shynh - My Shine - My Success với chủ đề Shynh Era 2025 không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn là bước đệm vững chắc cho những thành công trong tương lai của Shynh Group", Chủ tịch Lê Thị Xuân chia sẻ.

