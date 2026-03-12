Chủ tịch Sawaco tái ứng cử Hội đồng Nhân dân TP HCM

Ông Dương Hồng Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sawaco ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa XI, tại đơn vị bầu cử số 35 (phường Bình Trưng, Phước Long, Long Trường). Bên cạnh vai trò tại Sawaco, ông Nhân còn đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam; thành viên Ban Đô thị, Hội đồng Nhân dân TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động dân cử và quản lý trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, ông Nhân xây dựng chương trình hành động tập trung vào ba nhóm nội dung: trách nhiệm chuyên môn, trách nhiệm người đại biểu dân cử và trách nhiệm cộng đồng.

Đối với lĩnh vực chuyên ngành, ông kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng nước sạch, đưa nước đến tận những vùng xa xôi, hiện đại hóa ngành nước bằng công nghệ tiên tiến, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

Ông cùng Sawacao đã đảm bảo tỷ lệ 100% dân cư đô thị và nông thôn (TP HCM cũ) được cung cấp và tiếp cận nước sạch, với tổng công suất cấp nước đạt 2,4 triệu m3/ngày đêm, kể từ tháng 10/2025. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân của thành phố đến đầu năm 2026 đạt 12,5% là kết quả của công tác kiểm soát mạng lưới và giảm thất thoát chủ động trên các DMA.

Ông Dương Hồng Nhân thăm hỏi công nhân làm việc ca đêm tại công trình dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tối 11/3. Ảnh: Sawaco

Bên cạnh đó, toàn bộ 100% hệ thống cấp nước đô thị của Sawaco đã xây dựng và triển khai "Kế hoạch cấp nước an toàn" theo quy định, góp phần đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng ứng phó trước mọi rủi ro trong hệ thống.

Ông Dương Hồng Nhân cũng cùng Sawaco duy trì chính sách giá nước hỗ trợ sinh viên, công nhân; phát triển mô hình uống nước tại vòi ở nơi công cộng. Ngày 9/3 vừa qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (thành viên Sawaco) đã lắp đặt trụ nước uống tại vòi tại cổng Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ phường Phước Long (TPHCM). Đây là trụ nước uống tại vòi thứ 39 được Sawaco lắp đặt và quản lý, trong đó 24 trụ đã đi vào hoạt động. Tất cả trụ nước uống tại vòi đều được lắp đặt ở khu vực đông người dân qua lại, phục vụ kịp thời nhu cầu của cộng đồng.

Ông Dương Hồng Nhân (nón trắng) trao đổi cùng công nhân trong quá trình lắp đặt trụ nước uống trực tiếp để phục vụ người dân tại phường Phước Long (TP HCM) ngày 9/3. Ảnh: Sawaco

Với trách nhiệm của người đại biểu dân cử, ông Nhân cho biết sẽ tiếp tục lắng nghe và phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Với trách nhiệm cộng đồng, ông đề cao tinh thần sẻ chia, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người yếu thế, cũng như các đơn vị quân đội, những người lính nơi biên cương.

Ông Dương Hồng Nhân cho biết: "Nếu tiếp tục được bà con cử tri Thành phố tín nhiệm một lần nữa, tôi khẳng định sẽ phát huy mọi khả năng của mình để xứng đáng với niềm tin yêu của bà con bằng chương trình hành động cụ thể, bám sát thực tiễn, lắng nghe và tiếp nhận kịp thời mọi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con".

Kim Ánh