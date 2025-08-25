Qua ba thập niên hiện diện, Samsung là nhà đầu tư FDI lớn nhất với hơn 23,5 tỷ USD rót vào Việt Nam. Thị trường được ông lớn công nghệ này xem như trung tâm mới về đổi mới sáng tạo, phát triển nhân tài. Trong giai đoạn chuyển mình, tập đoàn còn hướng đến đồng hành Việt Nam trong hành trình trở thành quốc gia dẫn đầu về AI trong khu vực thông qua nghiên cứu, hợp tác và phát triển hệ sinh thái thông minh. Để làm rõ hơn về bức tranh này, ông CU Kim - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Samsung khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương có buổi chia sẻ với VnExpress về vai trò của Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của Samsung và những định hiến để hiện thực hóa tầm nhìn về AI của đơn vị. - Ông đánh giá thế nào về vai trò của Việt Nam trong tăng trưởng của Samsung tại khu vực Đông Nam Á? - Việt Nam luôn là một phần quan trọng trong hành trình của Samsung. Nhiều năm qua, chúng tôi đã xây dựng nền tảng vững chắc tại đây với 6 nhà máy sản xuất, văn phòng phụ trách hoạt động bán hàng và marketing quy mô lớn. Đặc biệt, năm 2022, chúng tôi mở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam. Nếu phải tóm gọn trong một cụm từ, thì với chúng tôi, Việt Nam là cứ điểm chiến lược cho đổi mới sáng tạo và sản xuất trong khu vực. Điều này đến từ năng lực công nghệ ngày càng phát triển của Việt Nam, nguồn nhân lực giàu tiềm năng và khát vọng của đất nước trong việc dẫn đầu chuyển đổi số. Chúng tôi nhận thấy cơ hội để củng cố cam kết, thông qua việc đầu tư vào sản xuất, đổi mới sáng tạo và khai thác chuyên môn tại địa phương. Hiện nay, Việt Nam là một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng nhất của Samsung tại khu vực và trên toàn cầu. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ, phát triển nhân tài và đồng sáng tạo các giải pháp phù hợp cho những thị trường mới nổi. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ Việt Nam đóng vai trò tiên phong trong kỷ nguyên AI - không chỉ là nơi sản xuất các sản phẩm mà trở thành trung tâm nổi bật trên toàn cầu về đổi mới sáng tạo và nhân tài.

Trung tâm R&D của Samsung tại Việt Nam.

- Việt Nam có lợi thế gì trong quá trình phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo? - Điều tôi ấn tượng ở Việt Nam và Đông Nam Á là sức sống năng động và tinh thần lạc quan rất riêng. Giới trẻ có niềm đam mê sâu sắc với công nghệ. Họ tiếp nhận AI và chủ động tích hợp AI vào cuộc sống hằng ngày có mục đích, để học tập, cho công việc và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong cộng đồng. Người tiêu dùng trẻ tại Việt Nam thực tế và sáng tạo. Họ nhanh chóng nhận ra điều gì phù hợp và sẵn sàng đón nhận những ý tưởng mang lại giá trị thực sự. Tư duy này thể hiện rõ qua cách học sinh trên khắp cả nước tiếp cận công nghệ để giải quyết vấn đề. Thông qua chương trình "Solve for Tomorrow", chúng tôi đã chứng kiến học sinh áp dụng kiến thức STEM để giải quyết những thách thức thực tiễn trong cộng đồng. Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam năm 2019, số lượng học sinh tham gia đã tăng từ 500 lên hơn 560.000, biến đây thành một trong những sáng kiến có tác động lớn nhất của chúng tôi. Năm 2024, một trong những học sinh đạt giải - em Nguyễn Hoàng Dũng - thậm chí còn được vinh danh là đại sứ toàn cầu cho Cộng đồng Olympic Số do Samsung và IOC sáng lập, minh chứng truyền cảm hứng cho việc giới trẻ Việt Nam tự tin bước ra sân chơi toàn cầu. Tốc độ tiếp nhận công nghệ của Việt Nam đang tăng nhanh, và tôi nhận thấy nguồn năng lượng này được thúc đẩy bởi một thế hệ "công dân số" sẵn sàng học hỏi, sáng tạo và dẫn dắt. Sự đổi mới đó còn mang tính mục tiêu rõ ràng và xuất phát từ khát vọng phát triển. Chính điều này khiến tương lai công nghệ ở Đông Nam Á và Việt Nam trở nên tươi sáng.

Học sinh tham gia chương trình Solve for Tomorrow do Samsung tổ chức.

- Về nhân lực, ông đánh giá kỹ sư - sinh viên công nghệ Việt Nam đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn công nghệ toàn cầu ở mức nào, nên cải thiện điều gì? - Kỹ sư trẻ và sinh viên công nghệ Việt Nam có tiềm năng lớn. Họ có nền tảng tốt về các lĩnh vực STEM và sở hữu tư duy khám phá, linh hoạt, sẵn sàng cống hiến. Tại Samsung, chúng tôi thấy điều này thông qua các kỳ tuyển dụng và chương trình thực tập. Nhiều ứng viên phát triển thành nhân viên chính thức, tham gia vào những dự án tiên tiến trong cả R&D lẫn sản xuất. Để thành công, tôi tin rằng nhân lực Việt Nam cần tiếp tục đào sâu kiến thức ở các công nghệ mới như AI và an ninh mạng, đồng thời củng cố kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác và tư duy phản biện. Và chúng tôi cam kết đồng hành trên hành trình này. Thông qua các sáng kiến như "Samsung Innovation Campus" (SIC), chúng tôi trang bị cho sinh viên những kỹ năng trong các lĩnh vực như AI, Big Data và lập trình. SIC cũng cung cấp các khóa đào tạo định hướng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho người học. Tính đến nay, dự án đã đào tạo hơn 19.000 học viên trên toàn quốc. Thông qua dự án "Ngôi trường Hy vọng Samsung", chúng tôi cũng mang đến cơ hội tiếp cận giáo dục toàn diện cho hàng nghìn trẻ em trên cả nước.

Các hoạt động phát triển nhân sự.

- Định hướng của Samsung với việc tích hợp AI vào các sản phẩm tại Việt Nam, đặc biệt trong ngành hàng di động và gia dụng là gì? - Mọi nỗ lực về AI đều xoay quanh chiến lược cốt lõi: ứng dụng công nghệ thông minh để nâng cao chất lượng cuộc sống, phù hợp với nhu cầu riêng của từng người dùng, theo cách có ý nghĩa với riêng họ. Trong nhiều năm qua, chúng tôi luôn đặt ưu tiên vào cá nhân hóa trải nghiệm. Mỗi người sử dụng công nghệ theo cách khác nhau, với kỳ vọng khác nhau về vai trò của công nghệ trong cuộc sống. Do đó, chúng tôi đang tích hợp AI vào toàn bộ hệ sinh thái công nghệ kết nối của mình để hiện thực hóa điều đó. Tại Việt Nam, giá trị này vẫn giữ nguyên. Chúng tôi xem AI là động lực thiết yếu thúc đẩy đổi mới sáng tạo có ý nghĩa, giúp nâng cao chất lượng sống và hỗ trợ nền kinh tế số đang phát triển của đất nước. - Cụ thể, những sản phẩm tích hợp AI của Samsung đã hỗ trợ cuộc sống người dùng như thế nào? - Từ thời điểm đầu tiên Samsung phát triển AI đến nay đã hơn một thập niên, nhưng chúng tôi không ngừng đổi mới để tạo ra giá trị. Từ Galaxy AI, Bespoke AI cho đến Vision AI, chúng tôi đang mang đến cho người dùng những trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa và trực quan hơn. Những công nghệ này được thiết kế để đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày, từ nâng cao khả năng giao tiếp, năng suất làm việc, sự sáng tạo, theo dõi sức khỏe, đến tạo ra không gian sống kết nối thông minh, tái định nghĩa cách tương tác với thiết bị. Dòng sản phẩm Galaxy Z Series mới nhất là minh chứng cho sự kết hợp giữa AI, phần cứng và đổi mới về thiết kế. Một yếu tố quan trọng là niềm tin mà người dùng dành cho chúng tôi. Đó là lý do vì sao bảo mật và quyền riêng tư luôn là nền tảng cho mọi hoạt động của Samsung. Với Samsung Knox, chúng tôi đảm bảo dữ liệu cá nhân của người dùng được bảo vệ ở mọi cấp độ. Khi trải nghiệm AI ngày một nhiều lên, Samsung Knox sẽ đảm bảo những cải tiến đó vừa mạnh mẽ, vừa an toàn. Tựu chung, chúng tôi tin rằng đổi mới phải thông minh và có trách nhiệm - cân bằng giữa công nghệ tiên tiến với việc sử dụng AI một cách đạo đức, bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ, thấu hiểu nhu cầu cụ thể của từng thị trường.

AI và nền tảng bảo mật Knox xuất hiện trên hệ sinh thái sản phẩm Samsung.

- AI ngày một phổ biến trên các thiết bị, còn về phía người dùng Đông Nam Á, mức độ sẵn sàng cho "ngôi nhà AI" của họ như thế nào? - Chúng tôi đang chứng kiến triển vọng trên khắp Đông Nam Á và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Người tiêu dùng ở đây đang đón nhận các công nghệ thông minh giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn, từ quản lý công việc gia đình cho đến tiết kiệm điện. Dù là căn hộ đơn, gia đình nhỏ hay nhiều thế hệ, mọi người đều mong muốn các thiết bị hiểu được thói quen của mình và thích ứng nhu cầu một cách linh hoạt. Đó chính là lúc Samsung phát huy vai trò của mình. Chúng tôi đã và đang tích hợp khả năng kết nối thông minh vào các thiết bị. Trong đó, Bespoke AI khiến trải nghiệm nhà thông minh trở nên trực quan và cá nhân hóa hơn, khi thiết bị có thể học hỏi sở thích của người dùng và tự động đưa ra gợi ý, từ công thức nấu ăn, hút bụi lau nhà đến giám sát an ninh. Các thiết bị AI của chúng tôi được kết nối với SmartThings để dễ điều khiển. Khi kết hợp với màn hình, khả năng kết nối của thiết bị trở nên liền mạch và trực quan hơn nữa. Điều này thể hiện rõ trong những khoảnh khắc đời thường, từ việc quản lý việc nhà một cách thông minh hơn đến chăm sóc gia đình tốt hơn thông qua việc lên kế hoạch bữa ăn hoặc theo dõi thú cưng. Chúng tôi nâng cao trải nghiệm của người dùng ở mọi điểm chạm, để họ có thể bớt âu lo việc nhà và tận hưởng nhiều hơn. - Các thị trường đang phát triển như Việt Nam vẫn xem chi phí là yếu tố quan trọng. Samsung làm thế nào để giải bài toán tích hợp AI mà vẫn giữ mức giá hợp lý? - Chúng tôi hiểu rằng tại các thị trường như Việt Nam, người tiêu dùng mong đợi giải pháp thông minh, hiệu quả giúp quản lý chi phí và giảm tiêu thụ điện. AI đang giúp chúng tôi hiện thực hóa điều đó. Nhiều thiết bị gia dụng của chúng tôi được trang bị chế độ AI Energy trong SmartThings Energy, cho phép người dùng theo dõi mức tiêu thụ điện của các thiết bị gia dụng Samsung. Khi bật AI Energy, chế độ vận hành của thiết bị sẽ được điều chỉnh để tiết kiệm điện năng. Điều này giúp các gia đình giảm hóa đơn điện và đồng thời giảm lượng phát thải. Ví dụ, chế độ AI Energy có thể điều chỉnh tốc độ máy nén và chu kỳ rã đông của tủ lạnh dựa trên thói quen sử dụng, giúp tiết kiệm tới 10% điện năng. Với máy giặt cửa trước, việc sử dụng chu trình giặt trong chế độ AI Energy có thể giảm tới 70% lượng điện tiêu thụ nhờ công nghệ AI Eco-Bubble giặt với nước lạnh. Ngay cả với các dòng máy giặt mới chưa được trang bị chế độ AI Energy, chúng tôi cũng đã cải tiến công nghệ để đạt hiệu quả tiết kiệm điện. Tầm nhìn "AI for All" của chúng tôi nghĩa là muốn đảm bảo các cải tiến công nghệ mang lại lợi ích cho càng nhiều người càng tốt. Khả năng AI được tích hợp vào nhiều dòng sản phẩm, không chỉ ở phân khúc cao cấp, để nhiều người có thể tiếp cận công nghệ thông minh, tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn, tại Việt Nam, chúng tôi vừa ra mắt dòng máy giặt Bespoke AI cửa trên với mức giá phải chăng, được trang bị ba tính năng AI gồm: giặt AI Wash, tiết kiệm điện thông minh với AI Energy và AI Vibration Reduction Technology Plus (VRT+) giúp giảm rung ồn. Bằng cách củng cố năng lực sản xuất và R&D trong nước, điều chỉnh kế hoạch sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời tăng cường kênh phân phối và mở rộng hợp tác với đối tác địa phương, chúng tôi kỳ vọng có thể mang đến những đổi mới ý nghĩa với mức giá cạnh tranh.

Hệ sinh thái Bespoke AI của Samsung,

- Như ông đã nêu, người tiêu dùng Việt có những thói quen riêng về công nghệ. Làm sao Samsung nghiên cứu, đưa các thói quen đặc thù này vào quá trình bản địa hóa AI? - Bản địa hóa là yếu tố quan trọng để mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng, đặc biệt tại một khu vực đa dạng như Đông Nam Á. Việc xây dựng các tính năng AI thực sự phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu từ việc hiểu rõ cách họ sử dụng công nghệ. Đội ngũ trong nước đóng vai trò then chốt trong quá trình này. Tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV), các kỹ sư tại đây đã dẫn dắt quá trình phát triển hỗ trợ tiếng Việt cho Galaxy AI, biến tiếng Việt trở thành một trong những ngôn ngữ đầu tiên được hỗ trợ trên toàn cầu cho Galaxy S24. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Chỉ trong vòng bốn tháng, đội ngũ đã xây dựng và huấn luyện mô hình thành công. Quá trình này đi từ thu thập, tinh chỉnh dữ liệu, xử lý các thách thức như phương ngữ và tiếng lóng cho đến thử nghiệm tính năng trong các môi trường thực tế như trung tâm thương mại, quán cà phê. Những kỹ sư này cũng nắm vai trò đồng sáng tạo. Họ hợp tác chặt chẽ với các trung tâm R&D tại Hàn Quốc và Ấn Độ, nhận chuyển giao trực tiếp kiến thức về kiến trúc mô hình AI, phương pháp đào tạo và công cụ kiểm thử. Công việc của họ đảm bảo các tính năng AI được thiết kế với người dùng Việt Nam làm trọng tâm. Khi AI ngày càng trở thành yếu tố trung tâm trong trải nghiệm người dùng, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào nhân lực và hạ tầng tại địa phương để công nghệ của Samsung phản ánh đúng ngôn ngữ, văn hóa và kỳ vọng của những người trực tiếp sử dụng.

Các kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển, cho ra đời AI tiếng Việt trên các dòng Samsung Galaxy.

- Ông nghĩ sao về nhận định Việt Nam là "cửa ngõ" để Samsung mở rộng sản phẩm tích hợp AI sang những thị trường tương đồng trong Đông Nam Á và châu Đại Dương? - Việt Nam hiện đã là một cứ điểm chiến lược của Samsung, với năng lực cả về sản xuất lẫn R&D – nơi các kỹ sư người Việt dẫn dắt nhiều dự án quan trọng, bao gồm cả những đóng góp cho Galaxy AI như tôi đã đề cập. Chính năng lực chuyên môn và thấu hiểu thị trường tại địa phương giúp chúng tôi phát triển và tinh chỉnh các tính năng tích hợp AI phù hợp với các thị trường mới nổi. Về sản xuất, Việt Nam tiếp tục là trung tâm sản xuất toàn cầu của Samsung, với hơn 2 tỷ sản phẩm thuộc hệ sinh thái Galaxy được sản xuất cho đến nay, bao gồm smartphone, máy tính bảng và thiết bị đeo thông minh. Quy mô và năng lực này mang lại cho chúng tôi lợi thế đặc biệt trong việc đưa các cải tiến tích hợp AI ra thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đội ngũ nhân sự Việt làm việc tại các trung tâm sản xuất của Samsung.

- Trong bối cảnh AI đang tái định hình mọi lĩnh vực, theo ông, Việt Nam nên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực cốt lõi nào để trở thành trung tâm công nghệ của khu vực? - Việt Nam tiến bộ nhanh trong quá trình chuyển đổi số. Để phát huy điều đó, tôi tin rằng việc tiếp tục đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố then chốt. Cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy công nghệ và giáo dục cũng đang tạo ra nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn. Như đã nói, Samsung sẽ đồng hành trong hành trình này, từ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân tài, đến những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và ngành công nghiệp Việt Nam. Chúng tôi cũng mở các sáng kiến giúp thế hệ trẻ trang bị kỹ năng sẵn sàng cho tương lai. Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng đóng vai trò dẫn dắt trong tương lai công nghệ của khu vực.

- Ông đánh giá thế nào về triển vọng về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam - từ góc độ khởi nghiệp, phát triển nhân tài cho đến hợp tác công nghệ? - Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Với sự hậu thuẫn từ Chính phủ, số lượng startup ngày càng gia tăng và sự hợp tác ngày càng sâu rộng với các tập đoàn công nghệ toàn cầu, quốc gia các bạn đang có những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển dài hạn. Có nhiều bước tiến đáng khích lệ, từ các sáng kiến cấp quốc gia như Techfest cho đến các hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ startup AI và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động. Những nỗ lực này đang giúp Việt Nam thăng hạng trên bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu và thu hút nhiều hơn sự quan tâm từ các nhà đầu tư cũng như các đối tác.

Samsung đồng hành Chính phủ, doanh nghiệp trong các hoạt động chuyển đổi số.

- 5 năm tới, mối quan hệ của Samsung và Việt Nam sẽ tiến xa đến đâu? - Samsung và Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ hơn ba thập niên. Hiện nay, chúng tôi là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư lên tới 23,5 tỷ USD. Trong tương lai, tôi tin rằng mối quan hệ này sẽ tiếp tục tiến xa hơn, được xây dựng dựa trên đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, phát triển nhân lực và tăng trưởng chung. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) là minh chứng rõ nét. SRV đã mở rộng phạm vi hoạt động từ điện thoại di động sang máy tính xách tay và thiết bị mạng viễn thông, hiện dẫn dắt các dự án về phần cứng, phần mềm và thiết kế cơ khí. Đây cũng là trung tâm lớn nhất ngoài Hàn Quốc chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng thiết bị mạng cho 35 nhà mạng toàn cầu. Chúng tôi cũng đang đầu tư vào chuyển đổi xanh. Các dự án điện mặt trời áp mái tại nhà máy Samsung Việt Nam ở Bắc Ninh và Tổ hợp Điện tử Gia dụng Samsung TP HCM (SEHC) thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc giảm dấu chân carbon. Song song đó, chúng tôi cũng chú trọng sự thịnh vượng chung. Thông qua các sáng kiến như dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tại Bắc Ninh và Chương trình phát triển nhà máy thông minh, Samsung giúp các nhà cung ứng nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác địa phương để cùng giải quyết thách thức, đồng thời đóng góp vào hành trình đổi mới công nghệ bền vững lâu dài của đất nước.