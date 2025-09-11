Chủ tịch Quốc hội sắp dự AIPA-46, thăm chính thức Malaysia

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, thăm chính thức Malaysia vào tuần sau.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân sẽ diễn ra ngày 16-20/9, theo Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) có chủ đề "Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững".

Sự kiện lần này sẽ tập trung nêu bật vai trò then chốt của nghị viện trong thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn tốt về khuôn khổ pháp luật và cơ chế giám sát, hỗ trợ tăng trưởng bao trùm, bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Bên cạnh đó, AIPA-46 sẽ tập trung tăng cường năng lực của nghị viện trong tận dụng cơ hội và ứng phó thách thức. Đại hội đồng AIPA-46 cũng đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác và phối hợp giữa các nghị viện với những tổ chức chính trị - xã hội, khu vực tư nhân, học giả để thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến tham dự phiên họp Ban chấp hành AIPA, dự cuộc gặp chung trưởng đoàn các nước tham dự với Chủ tịch Hạ viện Malaysia, dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất, tiếp xúc song phương với các trưởng đoàn nghị viện các nước.

Trong chuyến thăm chính thức Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Malaysia, hội kiến các lãnh đạo cấp cao Malaysia và có các hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

"Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Malaysia đang ở giai đoạn đặc biệt tốt đẹp với tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế - đầu tư chặt chẽ, giao lưu nhân dân gắn bó", người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.

Việt Nam - Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 11/2024.

Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 14,2 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm 2023. Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên thế giới. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ ba trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 10 trong tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Ngọc Ánh - Thanh Danh