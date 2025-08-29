Chủ tịch Quốc hội New Zealand trổ tài làm bò cuốn lá lốt ở Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Brownlee đến thăm một doanh nghiệp xã hội ở Hà Nội và tự tay chế biến món bò cuốn lá lốt tại đây.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee hôm nay đến thăm nhà hàng KOTO, doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận nổi tiếng với chương trình đào tạo nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, theo Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội.

Đây là một hoạt động của ông Brownlee khi thăm chính thức Việt Nam ngày 24-31/8, chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee (trái) được đầu bếp hướng dẫn làm món bò cuốn lá lốt. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội

Ông được đầu bếp hướng dẫn chế biến món bò cuốn lá lốt, một món ăn dân dã, quen thuộc trong ẩm thực Việt. Chủ tịch Quốc hội New Zealand tỏ ra hào hứng với hoạt động trải nghiệm này và chăm chú lắng nghe đầu bếp giới thiệu về cách chế biến món ăn.

"Thịt bò New Zealand kết hợp cùng nước mắm Việt Nam và được gói trong những chiếc lá lốt hình trái tim chính là hình ảnh tượng trưng cho mối quan hệ gắn bó, bền chặt giữa hai quốc gia", ông nói.

Sau phần hướng dẫn, Chủ tịch Quốc hội Brownlee trực tiếp nêm nếm và cuốn những chiếc chả lá lốt. Với kỹ năng nấu nướng sẵn có, ông thực hiện các bước một cách thuần thục.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Brownlee cuốn bò với lá lốt sau khi được đầu bếp hướng dẫn.

Sau đó, ông cùng đoàn nghị sĩ New Zealand thưởng thức các miếng chả lá lốt đã được chuẩn bị sẵn. Các thành viên trong đoàn đều đánh giá món ăn có vị rất ngon, lạ miệng và đậm đà, vừa mang nét đặc trưng ẩm thực Việt, vừa gợi sự kết nối gần gũi với sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của New Zealand.

Cũng trong hoạt động này, Chủ tịch Brownlee đã gặp gỡ và trò chuyện với đại diện của KOTO, HopeBox, Tòhe và KymViet, 4 doanh nghiệp xã hội với sứ mệnh hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật ở Việt Nam.

Trong hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hôm qua, ông Brownlee nhấn mạnh hai nước cần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu có nhiều thách thức như hiện nay.

Ông khẳng định New Zealand sẵn sàng xem xét gia tăng nhập khẩu các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam vào thị trường nước này, từ đó giúp thương mại hai nước tăng trưởng, sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD.

