Chủ tịch Quốc hội kêu gọi ASEAN hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ASEAN thúc đẩy hợp tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, khi phát biểu tại Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 45.

"Phát triển kinh tế cần đảm bảo hài hòa, không bỏ ai lại phía sau, dành ưu tiên thích đáng cho hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên toàn thể Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 45 (AIPA-45) ngày 19/10.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng các nước ASEAN cần thúc đẩy hợp tác trong ứng phó các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, biến đổi khí hậu; đảm bảo hài hòa giữa phát triển với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước.

Các chính sách của ASEAN cần tập trung vào tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo ra các động lực tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ hai trái sang) tại phiên toàn thể AIPA-45. Ảnh: Thống Nhất

ASEAN cần nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược; đồng thời tôn trọng sự khác biệt, bảo đảm hài hòa lợi ích các bên; kiên định lập trường về các vấn đề an ninh - phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các nước tôn trọng nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Đánh giá AIPA như nền móng quan trọng cung cấp nền tảng lập pháp và pháp lý cho các trụ cột của "ngôi nhà Cộng đồng ASEAN", ông Mẫn cho rằng hợp tác nghị viện sẽ là động lực thúc đẩy Cộng đồng ASEAN dựa trên luật lệ, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với sự chung tay, góp sức của các nước, ASEAN sẽ củng cố "bức tường thành" thêm vững chắc trước thách thức của thời đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên toàn thể AIPA-45. Ảnh: Thống Nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-45, cho rằng cần tiếp tục tăng cường kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa AIPA và ASEAN, trong đó hợp tác ASEAN là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác liên nghị viện.

Phát biểu tại phiên toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA 2024 Saysomphone Phomvihane khẳng định AIPA là cơ quan lập pháp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, với nhiệm vụ cốt lõi là hỗ trợ ASEAN theo đuổi các mục tiêu chung và mang lại những lợi ích thiết thực.

Ông Saysomphone Phomvihane tin tưởng AIPA-45 sẽ bổ trợ cho các nỗ lực hợp tác chung của ASEAN, với mục tiêu tăng cường kết nối khu vực, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về giao thông vận tải, viễn thông, kết nối năng lượng.

Chủ đề của Đại hội đồng AIPA-45 là "Vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN", thể hiện thông điệp của nước chủ nhà Lào nhằm tăng cường gắn kết giữa các nền kinh tế trong khu vực và giữa ASEAN với đối tác bên ngoài.

Diễn đàn nhằm hướng đến các giải pháp thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững, ứng phó kịp thời với những thách thức đang nổi lên và nắm bắt cơ hội để hướng tới một Cộng đồng ASEAN kiên cường, gắn kết, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm.

Sơn Hà