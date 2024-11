Chủ tịch Quốc hội: Đối thoại là chìa khóa giải quyết xung đột

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị ICAPP 12, nhấn mạnh chìa khóa để giải quyết hòa bình các xung đột hiện nay là đối thoại và hợp tác đa phương.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 12 (ICAPP 12) với chủ đề Tìm kiếm hòa bình và hòa giải tại Phnom Penh, Campuchia sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ nỗ lực của ICAPP trong tạo dựng môi trường hòa bình, an ninh, ổn định tại khu vực.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thế giới đang trải qua nhiều biến động to lớn, bất ổn chính trị, bạo động, xung đột ngày càng gia tăng, với phạm vi và tác động vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nguồn nước và nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống gây trở ngại với hòa bình thế giới và an ninh con người, đe dọa thịnh vượng chung của các quốc gia châu Á.

Do đó, chìa khóa để giải quyết hòa bình các bất đồng, xung đột hiện nay là thông qua đối thoại và hợp tác đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 12, sáng 22/11. Ảnh: Viết Tuân

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hội nghị ICAPP 12 thể hiện nỗ lực và cam kết của các đảng chính trị tại khu vực đối với nỗ lực gây dựng đoàn kết, chung tay hợp tác, góp phần thúc đẩy giải quyết các xung đột, điểm nóng.

Ông cho rằng các đảng cầm quyền, tham chính cần phát huy sức mạnh chung vì hòa bình, an ninh, thịnh vượng và phát triển trên thế giới cũng như khu vực châu Á.

Phát biểu khai mạc hội nghị trước đó, Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui-yong cho rằng các áp lực, thách thức về địa chính trị, kinh tế - xã hội, xung đột giữa các quốc gia đang cản trở thế giới hiện thực hóa tầm nhìn về hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Ông Chung Eui-yong cho rằng con đường duy nhất để vượt qua thách thức hiện nay là quay lại với những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, gồm độc lập, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, chủ nghĩa đa phương, giải quyết hòa bình các thách thức và phi bạo lực.

ICAPP là diễn đàn quốc tế lớn nhất của các đảng chính trị ở khu vực châu Á và cũng là diễn đàn đa phương chính đảng lớn nhất thế giới, được thành lập năm 2000.

Hiện ICAPP có hơn 350 chính đảng thuộc 52 nước và một lãnh thổ có đủ tư cách tham gia các hoạt động.

Viết Tuân