Chủ tịch Quốc hội Cuba sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba ngày 30/9-5/10.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez diễn ra theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ Ngoại giao cho biết trong thông cáo hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 30/7. Ảnh: AFP

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả.

Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba được ký tháng 11/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2020 với lợi thế ưu đãi thuế quan là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, nâng cao kim ngạch thương mại trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những hành động thiết thực của Việt Nam hỗ trợ Cuba trong bảo đảm an ninh lương thực thông qua nhiều dự án hợp tác về sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản... được người dân Cuba và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Vụ thu hoạch đầu tiên năm 2025 của dự án Việt Nam hợp tác phát triển lúa gạo tại Cuba đã đạt năng suất ấn tượng 7,2 tấn/ha, gấp 4,5 lần mức trung bình của địa phương.

Việt Nam gần đây phát động Chương trình vận động toàn quốc "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và nhận được sự ủng hộ rất lớn của người dân.

Nguyễn Tiến