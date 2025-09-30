Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam sau hai cơn bão

Chủ tịch Quốc hội Cuba chia buồn về thiệt hại sau hai cơn bão số 9 và số 10, tin tưởng người dân Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch nước Lương Cường chiều 30/9 hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, người đang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba trong ngày 30/9-5/10.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo bày tỏ tình đoàn kết và gửi lời chia buồn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Cuba tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các gia đình Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do bão số 9 và 10 gây ra. Ông bày tỏ tin tưởng người dân Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai lãnh đạo tái khẳng định "quan hệ mẫu mực" Việt Nam - Cuba. Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn làm sâu sắc và nâng cao hơn nữa hiệu quả quan hệ hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế - thương mại và đầu tư, phát huy cao nhất thế mạnh của cả hai bên, để tương xứng với mối quan hệ đặc biệt.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ngày 30/9. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cuba, nhất là trong những lĩnh vực mà hai bên quan tâm, đóng góp vào ổn định và phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc chia sẻ những kinh nghiệm và bài học đạt được của Việt Nam trong gần 40 năm thực hiện chính sách đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo khẳng định Cuba mong muốn tham khảo, học hỏi kinh nghiệm đổi mới, phát triển đất nước của Việt Nam, là tấm gương cho Cuba và cho thế giới, để Cuba có thể vượt qua khó khăn hiện nay, đạt được những thành tựu như Việt Nam đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez ngày 30/9. Ảnh: Hoàng Phong

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục hỗ trợ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác song phương trên nhiều kênh. Các bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các chính sách pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện và năng lực của mỗi nước.

Hai nước tạo điều kiện và giám sát triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm đã thống nhất, đồng thời cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng khác như du lịch, viễn thông và chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Cuba gửi lời cảm ơn sự ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất của nhân dân Việt Nam đối với Cuba trong giai đoạn khó khăn, trong đó có phong trào quyên góp ủng hộ Cuba do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ông nói đây là minh chứng của tình cảm đoàn kết sâu sắc và quan hệ đặc biệt giữa hai nước, cho biết sẽ sử dụng khoản hỗ trợ này để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách nhất, phục vụ cải thiện đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Quốc hội hai nước cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà Quốc hội hai nước là thành viên, nhất là tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới.

Sáng 1/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Bão số 9, tên gọi quốc tế là Ragasa, hình thành trên Thái Bình Dương rồi quét qua Philippines và Trung Quốc, suy yếu đáng kể trước khi đổ bộ vào Việt Nam ngày 25/9. Bão số 10, tên gọi quốc tế là Bualoi, hình thành ngày 24/9, quét qua Philippines trước khi đổ bộ vào đất liền Việt Nam đêm 28/9. Cơn bão gây ra tổ hợp thiên tai bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ đến miền núi phía bắc khiến 26 người chết, 22 người mất tích.

