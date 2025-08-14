Chủ tịch PVF-CAND: 'Dự V-League gấp gáp nhưng vinh dự'

Hưng YênThiếu tướng Lê Vân, Chủ tịch CLB PVF-CAND, mong muốn các cầu thủ nỗ lực cao độ tại V-League 2025-2026 để bù đắp cho quá trình chuẩn bị hạn chế.

"Việc tham dự V-League năm nay gấp gáp nhưng đội đã gấp rút chuẩn bị để đạt kết quả tốt nhất", Thiếu tướng Lê Vân nói ở lễ xuất quân tối 12/8. "Nhưng chơi ở V-League là vinh dự, cột mốc quan trọng của CLB. Tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, bản sắc riêng và cống hiến là nền tảng chinh phục những mục tiêu cao hơn".

PVF-CAND đứng thứ ba ở giải hạng Nhất 2024-2025, nhưng thay CLB Quảng Nam và Đồng Nai (trước là Bình Phước) lên hạng. Quảng Nam bỏ giải vì không đủ lực lượng và năng lực tài chính, còn đội á quân hạng Nhất mùa trước là Đồng Nai (trước là Bình Phước) từ chối thay thế vì tự thấy chưa đủ lực để dự V-League.

Thiếu tướng Lê Vân, chủ tịch PVF-CAND, phát biểu tại lễ xuất quân của CLB tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Hưng Yên ngày 12/8/2025.

Việc này mới chốt từ ngày 2/8. Do đây là suất đặc, PVF-CAND được cho thêm thời gian sắp xếp lực lượng, đến trước 17h ngày 8/8 thay vì 1/8 như các đội khác. Việc PVF-CAND đồng ý thay Quảng Nam cũng giúp V-League không phải bốc thăm lại.

Lực lượng cầu thủ nội của họ gồm nhiều cái tên có kinh nghiệm đá các cấp độ U19, U23 Việt Nam. Đáng kể là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc vừa ghi dấu ấn khi cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025. PVF-CAND, hiện được dẫn dắt bởi HLV Thạch Bảo Khanh, còn có một số cầu thủ kinh nghiệm V-League như tiền vệ Nguyễn Huy Hùng, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Dũng, thủ môn Phí Minh Long.

PVF-CAND đã gấp rút bổ sung thêm các cầu thủ từng dự V-League như thủ môn Đỗ Sỹ Huy, tiền vệ Trương Văn Thái Quý, Đỗ Văn Thuận, tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria Hoàng Vũ Samson. Bốn suất ngoại binh gồm trung vệ Alain Eyenga, tiền vệ Joseph Mpande, tiền đạo Joseph Khalio và Amarildo.

Ngoài ra, họ cũng cam kết cố gắng cải thiện cơ sở vật chất để đảm bảo công tác tổ chức thi đấu. Trong đó có việc lắp đặt thêm khán đài B, để nâng sức chứa sân PVF ở Hưng Yên từ 4.500 lên 10.000 chỗ ngồi – quy chuẩn tối thiểu của V-League. Bên cạnh đó, khán đài cũng phải đảm bảo để vận hành VAR.

Đội hình PVF-CAND dự V-League 2025-2026.

Dù thời gian hạn chế, HLV Thạch Bảo Khanh cảm thấy phấn khích và coi đây là thử thách thú vị. "Các cầu thủ khao khát thi đấu ở V-League nên tập luyện rất hăng, vì biết V-League rất khác giải hạng Nhất", cựu tuyển thủ Việt Nam nói. "Chúng tôi nỗ lực trụ hạng mùa này, nhưng sẽ cố gắng ở lại V-League lâu nhất có thể".

HLV Khanh kỳ vọng các cầu thủ kỳ cựu cùng ngoại binh sẽ dẫn dắt nhóm cầu thủ trẻ chơi chững chạc và cân bằng hơn. Những lo ngại về thể lực cũng bị cựu HLV Thể Công gạt đi. "Cầu thủ vừa thi đấu giải U23 Đông Nam Á, U21 Quốc gia nên khâu thể lực không phải vấn đề", HLV Thạch Bảo Khanh nói. "Chúng tôi tập chúng hoàn thiện kỹ chiến thuật. Khối lượng tập được giảm, và tăng cường khả năng chơi bóng trong áp lực".

PVF-CAND sẽ tiếp SLNA ở trận ra quân trên sân nhà vào ngày 17/8.

PVF-CAND thành lập năm 2018, với tên ban đầu là Phố Hiến. Họ đổi tên như hiện nay khi được chuyển giao cho Bộ Công an quản lý từ 2023. PVF-CAND từng hai lần đá play-off thăng hạng lên V-League, nhưng đều thua vào năm 2019 trước Thanh Hóa và 2024 trước Hà Tĩnh.

Với việc PVF-CAND lên hạng, ngành Công an sẽ có ba đội ở V-League. Hai đội còn lại là Công an Hà Nội và Công an TP HCM (đổi tên từ CLB TP HCM).

Hiếu Lương