Chủ tịch Perez được dự đoán bán Vinicius

Tây Ban NhaTheo cựu danh thủ Christophe Dugarry, Chủ tịch Florentino Perez khó có thể chấp nhận cách hành xử của Vinicius trong trận Real thắng Barca ở La Liga.

"Vinicius nên biến khỏi Real", Dugarry nói trên kênh RMC Sport của Pháp ngày 28/10. "Cậu ta luôn gây khó chịu, khóc lóc suốt ngày và lúc nào cũng phàn nàn về điều gì đó. Cậu ta còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của những mùa giải gần đây. Vinicius cần tự vấn bản thân về việc trở lại làm ứng cử viên Quả Bóng Vàng, thủ lĩnh tuyển Brazil và một trong những cầu thủ hay nhất của Real. Cậu ta cần thể hiện điều gì đó khác biệt. Bằng không, Florentino Perez sẽ bán cậu ta".

Vinicius (trái) tỏ vẻ bất mãn, công khai chất vấn HLV Xabi Alonso khi bị thay ra trong trận Real thắng Barca ở vòng 10 La Liga, trên sân Bernaneu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2025. Ảnh: NP

Trong trận El Clasico hôm 26/10, Vinicius đá chính, nhưng phải nhường chỗ cho tiền đạo đồng hương Rodrygo phút 73. Khi thấy số áo của mình trên bảng thay người, tiền đạo 26 tuổi lớn tiếng chất vấn HLV Xabi Alonso. Anh còn lẩm bẩm với hàm ý sẽ rời Real, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Một lúc sau, Vinicius trở lại băng ghế cầu thủ và ngồi sau Alonso. Hết trận, anh lại lao vào ẩu đả với một số cầu thủ Barca.

Trong thời gian góp mặt trên sân, Vinicius thi đấu năng nổ, hoạt động chủ yếu bên cánh trái. Anh là tác giả đường tạt cánh dẫn đến bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 43 do công Jude Bellingham. Trước đó, Kylian Mbappe mở tỷ số cho chủ nhà phút 22, còn Fermin Lopez gỡ hòa 1-1 cho Barca phút 38.

Theo Dugarry, tiền đạo đồng hương Pháp Mbappe ngày càng gây thiện cảm về phong độ lẫn hành vi, trong khi Vinicius luôn than vãn về trọng tài, đối thủ, la hét đám đông và nhiều lần lăng mạ HLV. "Bạn có thể thất vọng, nhưng mọi thứ đã đi quá xa", nhà vô địch World Cup 1998 nói thêm.

Đồng đội cũ của Vinicius, Toni Kroos có quan điểm ôn hòa hơn, và cho rằng những gì xảy ra ở trận El Clasico vừa qua là kiểu tình huống cảm xúc đặc thù. Cựu tiền vệ người Đức thừa nhận anh cũng chưa bao giờ thoải mái khi bị thay ra, nhưng không phản ứng bằng cách đi thẳng vào phòng thay đồ. "Sau một thời gian, Vinicius có thể sẽ nghĩ nên kiềm chế hơn một chút", Kroos nói.

Cựu danh thủ từng giành ba Quả Bóng Vàng, Marco Van Basten thậm chí thông cảm cho Vinicius. Ông còn đặt câu hỏi với Alonso về việc rút cầu thủ hay nhất của Real khỏi trận đấu.

Tờ L'Equipe (Pháp) thì nhận định phản ứng của Vinicius bắt nguồn từ thay đổi vai trò, từ một ngôi sao thành cầu thủ bị thay ra. Trước khi Mbappe gia nhập năm 2024, Vinicius là một trong những cầu thủ hay nhất của Real. Sau hơn bảy mùa ở sân Bernabeu, anh ghi 111 bàn trong 336 trận, góp phần quan trọng vào ba chức vô địch La Liga và hai Champions League.

Về phản ứng của Vinicius, HLV Alonso cho biết sẽ nói chuyện trực tiếp. Ngoài ra, ông vẫn ghi nhận đóng góp tích cực và những điều tốt đẹp của tiền đạo người Brazil.

Thanh Quý (theo AS, Podcast)