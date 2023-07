Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vienna, bắt đầu thăm Áo

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân tới sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Áo theo lời mời của Tổng thống Alexander Van der Bellen.

Đón Chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay quốc tế Vienna chiều nay có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Áo và Đội Danh dự bồng súng chào mừng đứng dọc hai bên thảm đỏ.

Chuyến thăm là hoạt động mở đầu trong chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, gồm thăm chính thức Áo, thăm cấp nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican diễn ra ngày 23-28/7. Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, gặp lãnh đạo Thượng viện và một số địa phương của Áo. Chủ tịch nước cũng dự kiến gặp lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trò chuyện với đại diện cộng đồng người Việt tại Áo và một số nước châu Âu.

Chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay quốc tế Vienna chiều 23/7. Ảnh: TTXVN

Thủ đô Vienna của Áo là trung tâm lớn thứ ba thế giới về ngoại giao đa phương (bên cạnh New York ở Mỹ và Geneva của Thụy Sĩ), nơi đặt nhiều trụ sở lớn của Liên Hợp Quốc như IAEA, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO),

Năm 1972, Áo là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam và Áo đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,35 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2020. Năm 2022, do ảnh hưởng của Covid-19, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,79 tỷ USD, giảm 16,7% so với năm 2021.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 5/2023, Áo đứng thứ 44 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 41 dự án trị giá 148 triệu USD. Khoảng 6.000 người Việt sinh sống tại Áo.

Theo Đại sứ Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glanzer, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có ý nghĩa to lớn, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước, là cơ hội tăng cường hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên nhận định chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định mối quan hệ song phương rất tốt đẹp đang phát triển toàn diện giữa hai nước, đồng thời là dịp để Chủ tịch nước tiếp xúc, làm việc với các diễn đàn ngoại giao đa phương, qua đó khẳng định tiếng nói và vai trò quốc tế của Việt Nam.

Vũ Hoàng (Theo TTXVN)