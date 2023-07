Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Áo ưu tiên ODA cho Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Áo có chính sách cho vay ưu đãi hơn, ưu tiên ODA cho Việt Nam khi hội đàm với Tổng thống Van der Bellen.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen tại thành phố Vienna hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Áo, người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt - Áo trong giai đoạn tiếp theo. Tổng thống Alexander Van der Bellen khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA và có chính sách cho vay ưu đãi hơn, đặc biệt đối với những dự án trong các lĩnh vực y tế, môi trường, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Van der Bellen họp báo sau hội đàm tại Vienna hôm 24/7. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên, ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU.

Tổng thống Van der Bellen hoan nghênh hai bên đang trao đổi về các khoản vay ưu đãi của chính phủ Áo, từ đó sớm triển khai các dự án hợp tác phát triển một cách bền vững. Tổng thống Áo nhấn mạnh Việt Nam là đối tác lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á, mong hai bên quan tâm cải thiện cân bằng thương mại song phương.

Hai lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Áo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân gặp hẹp Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và phu nhân trước cuộc hội đàm ngày 24/7. Ảnh: TTXVN

Năm 1972, Áo là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam và Áo đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 5/2023, Áo đứng thứ 44 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 41 dự án trị giá 148 triệu USD. Khoảng 6.000 người Việt đang sinh sống tại Áo.

Vốn vay ODA của Áo là tín dụng xuất khẩu có mức độ ưu đãi trung bình. Áo cam kết yếu tố không hoàn lại cho các dự án nước này tài trợ ít nhất đạt 35% theo quy định của OECD. Trong các dự án, hàng hóa dịch vụ xuất xứ từ Áo cần đạt tối thiểu 50%.

Theo Bộ Ngoại giao, nguồn vốn ODA vay của chính phủ Áo thích hợp cho các dự án cần nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Tín dụng ưu đãi của Áo đang được sử dụng để thực hiện các dự án trong các lĩnh vực như giao thông đường sắt, trang thiết bị y tế, phòng cháy chữa cháy, đào tạo nghề. Các dự án ODA Áo triển khai tương đối nhanh do đã xác định nhà cung cấp từ khâu chuẩn bị dự án.

Áo và Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác tài chính khung từ năm 2015 và được gia hạn hiệu lực đến tháng 8/2023. Theo đó, chính phủ Áo cam kết tổng số vốn sẽ tài trợ ưu đãi cho chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiệu lực của Hiệp định từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2023 là 100 triệu euro.

Tháng 6/2021, Bộ Tài chính thay mặt chính phủ Việt Nam ký Hiệp định vay Ngân hàng UniCredit với giá trị 12 triệu euro cho Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, chính phủ Áo đã tài trợ nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Quảng Trị, Trung tâm Điều hành phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an.

Vũ Anh