Chủ tịch nước: Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển bền vững

Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị LHQ, khẳng định Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch nước Lương Cường hôm 24/9 tham dự, phát biểu tại hội nghị cấp cao về hành động khí hậu do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đồng chủ trì tại trụ sở LHQ, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, luôn ý thức rõ và kiên định mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để chuyển đổi xanh, chuyển đổi công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu, quyết liệt thực hiện những mục tiêu đã cam kết, tăng cường năng lực và sức chống chịu cho các khu vực dễ bị tổn thương và người dân.

Chủ tịch nước phát biểu tại hội nghị về khí hậu ở trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 24/9. Ảnh: TTXVN

Để cùng vượt qua thách thức của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước cho rằng các quốc gia cần thực hiện đầy đủ, kịp thời cam kết về tài chính khí hậu, đặc biệt là nguồn lực cho chuyển đổi công bằng, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động và cộng đồng dễ bị tổn thương.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa về chuyển giao công nghệ tiên tiến, sạch và hiệu quả phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác, xây dựng lòng tin, bảo đảm công bằng, công lý, hiện thực hóa những mục tiêu của Công ước khung về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris trên nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt.

Các quốc gia phát triển cần tiên phong cam kết mạnh mẽ về giảm phát thải, đóng góp tài chính và công nghệ, khởi xướng và lan tỏa những sáng kiến, giải pháp mới, đối thoại, kết nối quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người dân toàn cầu cùng tham gia hành động.

Tổng thư ký Guterres trước đó nhận định năng lượng sạch đang thúc đẩy phát triển kinh tế và phát triển bền vững, tạo việc làm.

Ông đề xuất thúc đẩy 5 lĩnh vực gồm chuyển đổi năng lượng sạch, cắt giảm khí methane, bảo vệ rừng, tăng cường cắt khí thải trong ngành công nghiệp nặng và bảo đảm công bằng khí hậu, bao gồm bảo đảm tài chính xanh cho các quốc gia đang phát triển.

Huyền Lê