Chủ tịch nước và phu nhân lên đường thăm ba nước châu Âu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân lên đường thăm chính thức Áo, thăm cấp nhà nước Italy và thăm Tòa thánh Vatican.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng phu nhân Phan Thị Thanh Tâm rời sân bay Nội Bài sáng 23/7, lên đường thăm chính thức Áo, thăm cấp nhà nước Italy và thăm Tòa thánh Vatican, theo lời mời của Tổng thống Áo Alexander Van der Belle, Tổng thống Italy Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis. Chuyến thăm dự kiến diễn ra tới ngày 28/7.

Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italy và Vatican trong 7 năm qua. Sự kiện cũng là điểm nhấn quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhằm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với Áo, Italy và Vatican, cũng như thông qua Áo và Italy thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU và góp phần phát triển quan hệ ASEAN - EU.

Chủ tịch nước và phu nhân tại sân bay Nội Bài sáng 23/7. Ảnh: TTXVN

Áo là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1972. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,35 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2020. Năm 2022, do ảnh hưởng của Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Áo đạt 2,79 tỷ USD, giảm 16,7% so với năm 2021. Khoảng 6.000 người Việt sinh sống tại Áo.

Việt Nam và Italy thiết lập quan hệ ngoại giao ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973. Năm 2022, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,2 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2021. Italy là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italy trong ASEAN. Cộng đồng người Việt ở Italy có khoảng 5.000 người.

Việt Nam và Vatican chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Hồi tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thăm Vatican, trao đổi về tình hình quan hệ song phương và các vấn đề liên quan Giáo hội Công giáo Việt Nam. Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Vatican đạt nhiều tiến triển, bao gồm tiếp xúc và tham vấn định kỳ, trao đổi đoàn cấp cao cũng như các chuyến thăm mục vụ thường xuyên của Đại điện không thường trú, đặc phái viên Vatican, Tổng giám mục Marek Zalewski.

