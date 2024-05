Chủ tịch nước Tô Lâm mong được tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Làm việc với Văn phòng, Chủ tịch nước Tô Lâm mong nhận được nhiều ý kiến tham mưu, đề xuất để hoàn thành tốt trọng trách được giao phó.

Sáng 23/5, tại Phủ chủ tịch, tân Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

"Được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng giới thiệu ứng cử, Quốc hội tín nhiệm giao nhiệm vụ Chủ tịch nước, tôi mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương, địa phương, đặc biệt là vai trò tham mưu, giúp việc của cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước", Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Văn phòng Chủ tịch nước. Ảnh: TTXVN

Ông cho rằng Chủ tịch nước qua các nhiệm kỳ đã thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp. Kết quả đó đã góp phần quan trọng phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Để nối tiếp những thành tựu đó và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, Chủ tịch nước cho rằng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược như Văn phòng Chủ tịch nước. Mỗi cán bộ, công chức của Văn phòng phải đóng góp bằng trách nhiệm, sự tận tụy, mẫn cán, sáng tạo, chủ động.

Chủ tịch nước tin tưởng Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã hỗ trợ, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian dài công tác ở lực lượng công an nhân dân.

Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Công an. Ảnh: Cand.vn

Chủ tịch nước Tô Lâm năm nay 67 tuổi, quê huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa 11, 12, 13; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15. Ông có nhiều năm gắn bó với Bộ Công an, trải qua nhiều cương vị như Tổng cục trưởng An ninh I, Thứ trưởng Công an, Bộ trưởng Công an (từ tháng 4/2016).

Ngày 22/5, ông Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Phạm Dự