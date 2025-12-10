Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai người dân Lý Sơn

Quảng NgãiHai người dân Lý Sơn liều mình lao xuống biển cứu người trong bão Kamaegi và bị trôi dạt 50 giờ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm.

Quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang (47 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) được Chủ tịch nước Lương Cường ký ngày 9/12, sau khi tỉnh Quảng ngãi và Thủ tướng đề nghị.

Ông Quang bán quán ram chả gần cầu cảng Lý Sơn, còn ông Sanh là nhân viên điều độ của cảng vụ. Chiều 6/11, bão Kamaegi đang đổ bộ vào đất liền, gió cấp 6-8, một người đàn ông bất ngờ nhảy xuống biển.

Hai người dân Lý Sơn được tặng Huân chương Dũng cảm Khoảnh khắc ông Quanh và ông Sanh bơi, chèo thúng cứu người và lúc thúng bị đẩy ra xa. Video người dân cung cấp

Nghe hô hoán, ông Quang khoác áo phao, cầm dây thừng lao xuống cứu nhưng sóng lớn, dây quá ngắn nên phải kéo vào bờ. Sau đó, ông cùng anh Sanh dùng thuyền thúng tiếp cận nạn nhân cách bờ hơn 100 m, song gió mạnh đẩy họ trôi xa.

Lực lượng Cảng vụ, Không quân, Biên phòng, tàu cá, tàu hàng... tìm kiếm suốt hơn hai ngày không thấy tung tích. Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện và cứu ông Quang khi ông trôi đến vùng biển Gia Lai (Bình Định cũ); anh Sanh được tìm thấy chiều cùng ngày trong tình trạng mất ý thức. Người nhảy xuống biển ban đầu cũng được ngư dân Quảng Trị cứu sống.

Cả ba được đưa về trong sự xúc động của người dân Lý Sơn. Trước đó, huyện Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đã khen thưởng hai người cùng các lực lượng tham gia cứu nạn.

Phạm Linh