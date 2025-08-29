Chủ tịch nước sẽ tới Trung Quốc dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc vào tuần sau.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngày 2-4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Chính phủ Trung Quốc hôm 28/8 thông báo 26 lãnh đạo nước ngoài sẽ tham dự cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 3/9.

Trong số lãnh đạo góp mặt có Tổng thống Nga Vladimir Putin, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Iran Masoud Pezashkian, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik.

Chủ tịch nước Lương Cường tại Hà Nội ngày 15/4. Ảnh: Giang Huy

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật, Hàn Quốc).

Phạm Giang