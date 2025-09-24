Chủ tịch nước: Quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, khi tiếp các nghị sĩ Mỹ.

Tại buổi tiếp hai hạ nghị sĩ Brian Mast và Young Kim hôm 23/9 trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, theo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược tại khu vực và trên thế giới. Quan hệ Việt Nam - Mỹ là hình mẫu tiêu biểu trong quan hệ quốc tế, cho thấy nếu có quyết tâm, sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích chung, các quốc gia có thể vượt qua quá khứ đau thương để xây dựng tương lai hợp tác và hữu nghị tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của quốc hội và các nghị sĩ Mỹ trong nỗ lực hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác. Ông đề nghị nghị sĩ Brian Mast và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tiếp tục quan tâm, ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Về vấn đề hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước đánh giá cao sự ủng hộ của chính phủ và quốc hội Mỹ trong việc xử lý chất độc da cam - dioxin tại sân bay Biên Hòa cùng các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn và hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam.

Nghị sĩ Brian Mast khẳng định Mỹ coi Việt Nam là một trong những đối tác then chốt tại Đông Nam Á. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Mast sẽ tích cực thúc đẩy giao lưu nghị viện, tăng cường đối thoại giữa các nhà lập pháp hai nước cũng như thúc đẩy sáng kiến tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại. Ông cũng cam kết sẽ ủng hộ và thúc đẩy quốc hội Mỹ tiếp tục thực hiện cam kết đảm bảo nguồn lực phù hợp cho các dự án nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Hạ nghị sĩ Young Kim, Chủ tịch tiểu ban Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đánh giá cao vai trò cầu nối của cộng đồng người Mỹ gốc Việt và hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp thượng nghị sĩ Chris Coons ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp thượng nghị sĩ Chris Coons, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng và cùng nhau đối thoại để xử lý các khác biệt còn tồn tại.

Đánh giá cao thế mạnh của bang Delaware trong lĩnh vực công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dược phẩm, Chủ tịch nước đề nghị thượng nghị sĩ Chris Coons thúc đẩy hợp tác song phương hai nước cũng như giữa bang Delaware và địa phương của Việt Nam trên những lĩnh vực này.

Ông Coons nhấn mạnh Thượng viện Mỹ ủng hộ mạnh mẽ thúc đẩy tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, giải quyết hậu quả chiến tranh, giáo dục - đào tạo.

Thượng nghị sĩ cũng đánh giá cao vai trò của Đại học Fulbright Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác đào tạo giữa hai nước, qua đó góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện khâu đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong các cuộc tiếp, hai bên trao đổi về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh biển, phát triển bền vững...

Chủ tịch nước cũng đề nghị Mỹ tiếp tục tăng cường hợp tác với ASEAN, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Các nghị sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại và hợp tác với ASEAN nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực.

Chuyến công tác ngày 21-24/9 của Chủ tịch nước diễn ra vào dịp Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hai năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Huyền Lê