Chủ tịch nước: Quân đội phải đột phá công nghệ, hiện đại hóa vũ khí

Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu toàn quân làm chủ công nghệ chế tạo, hiện đại hóa trang bị và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Sáng 17/12, tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm qua. Theo ông, dù bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp và đất nước đối mặt với thiên tai, ngập úng nặng nề, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã giữ vững thế chủ động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quân đội cần tập trung xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, việc đổi mới chất lượng huấn luyện và diễn tập phải phù hợp với điều kiện tác chiến mới để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng.

Đặc biệt, ông đề nghị quân đội đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. "Toàn quân cần làm chủ công nghệ chế tạo, sản xuất, cải tiến các loại vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới", Chủ tịch nước nói, thêm rằng "quân đội phải nâng cao năng lực nghiên cứu, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ".

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sơn Bình

Về tổ chức phòng thủ, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng cần phát huy vai trò nòng cốt trong việc kết hợp quốc phòng với kinh tế, ổn định dân cư tại các địa bàn trọng điểm, biên giới và biển đảo.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Chủ tịch nước cũng lưu ý Quân ủy Trung ương tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng để tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, không để xảy ra tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch nước tin tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Sơn Hà