Chủ tịch nước mong kiều bào tại Áo gìn giữ tiếng Việt

Chủ tịch nước mong muốn kiều bào nỗ lực gìn giữ, tôn vinh tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt Nam, trong cuộc gặp mặt kiều bào tại Áo và châu Âu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chiều 23/7 có cuộc gặp với cộng đồng người Việt tại Áo cùng đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Chủ tịch nước đề nghị bà con kiều bào tuân thủ pháp luật, hòa nhập với nước sở tại, chăm chỉ làm việc, lao động để nâng cao đời sống kinh tế và ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội.

Lãnh đạo Việt Nam đề nghị kiều bào quan tâm hơn đến việc phát triển thế hệ trẻ kế cận, phát huy trí tuệ tập thể, có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Chủ tịch nước mong muốn kiều bào nỗ lực gìn giữ, tôn vinh Tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu ngày 23/7. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu với việc tổ chức được nhiều hội đoàn theo mô hình khu vực như Liên hiệp Hội Người Việt, Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên, Liên hiệp Hội Doanh nhân và sắp tới sẽ có Đại hội thành lập Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu.

Khoảng 6.000 người Việt sinh sống tại Áo. Bà con kiều bào đều khẳng định luôn hướng về quê hương và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đại diện Hội Phụ nữ người Việt Nam tại Áo cho biết đang thực hiện kế hoạch đưa những cuốn sách viết về Việt Nam vào hệ thống thư viện ở nước này.

Kiều bào cũng đề nghị nhà nước hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là ủng hộ việc tổ chức Dự án Ngày Lễ Quốc tổ Toàn cầu, qua đó giáo dục thế hệ trẻ người Việt Nam hiểu và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa cội nguồn dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo và châu Âu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đến Áo ngày 23/7. Chuyến thăm là hoạt động mở đầu trong chuyến công tác châu Âu của Chủ tịch nước, gồm thăm chính thức Áo, thăm cấp nhà nước tới Italy và thăm Tòa thánh Vatican diễn ra ngày 23-28/7. Đây là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua.

Năm 1972, Áo là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam và Áo đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,35 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2020. Năm 2022, do ảnh hưởng của Covid-19, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,79 tỷ USD, giảm 16,7% so với năm 2021.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 5/2023, Áo đứng thứ 44 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 41 dự án trị giá 148 triệu USD.

Vũ Hoàng (Theo TTXVN)