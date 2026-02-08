Chủ tịch nước Lương Cường thả cá chép ở hồ Hoàn Kiếm

Sáng 8/2, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng 100 kiều bào dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn và thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm.

Lễ dâng hương và thả cá chép diễn ra vào sáng 20 tháng Chạp, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và kiều bào tiêu biểu từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hoạt động thuộc chương trình Xuân quê hương 2026 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức thường niên, hướng tới gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống dịp Tết đến, Xuân về và tăng cường gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm, sáng 8/2. Ảnh: Hoàng Phong

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước và phu nhân đã gặp gỡ, trao đổi với kiều bào về công việc, cuộc sống, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, đất nước, đồng thời chúc bà con năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.

Trước đó, đoàn kiều bào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Chủ tịch nước và phu nhân thăm hỏi đại diện kiều bào. Ảnh: Hoàng Phong

Theo chương trình, tối 8/2, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc Tết kiều bào và đánh trống hội khai xuân tại chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương 2026, tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Chương trình Xuân quê hương 2026 mang chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, thịnh vượng", diễn ra từ ngày 6 đến 9/2, tức 19 đến 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ, tại Hà Nội và kết nối với Ninh Bình, với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào.

Ảnh: Hoàng Phong

Nguyên Phong