Chủ tịch nước Lương Cường sắp công tác tại Mỹ

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 80, kết hợp hoạt động song phương ở Mỹ.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ diễn ra ngày 21-24/9, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Lương Cường. Ảnh: Giang Huy

Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc (LHQ) vào ngày 20/9/1977. Việt Nam hiện là thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu chung.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào ngày 12/7/1995, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Ngọc Ánh