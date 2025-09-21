Chủ tịch nước Lương Cường lên đường công tác ở Mỹ

Chủ tịch nước Lương Cường cùng phu nhân rời Hà Nội sáng nay, lên đường dự khóa họp Đại hội đồng LHQ, kết hợp hoạt động song phương ở Mỹ.

Trong chuyến công tác ngày 21-24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân sẽ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ, theo TTXVN.

Đoàn tháp tùng Chủ tịch nước có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân rời Hà Nội sáng 21/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước dự Phiên Thảo luận chung cấp cao đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Liên Hợp Quốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước cùng đoàn Việt Nam tham dự phiên thảo luận không chỉ thể hiện sự quan tâm với hợp tác đa phương, chương trình nghị sự lớn của Liên Hợp Quốc, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng vào dịp Việt - Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện.

Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20/9/1977 và hiện là thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu chung.

Việt Nam - Mỹ bình thường hóa quan hệ vào ngày 12/7/1995, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam.

Thanh Tâm