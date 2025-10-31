Chủ tịch nước Lương Cường gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ APEC tại Hàn Quốc, nhất trí tăng cường hợp tác.

Tại cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước thời gian qua, theo Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác thực chất, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững và ngày càng đi vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 32 tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết nước này coi trọng quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc quan hệ, đồng thời khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam.

Hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí tiếp tục kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường đang có chuyến công tác đến Hàn Quốc ngày 29/10-1/11, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại nước này.

Thanh Tâm