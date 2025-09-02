Chủ tịch nước lên đường tới Trung Quốc dự kỷ niệm chiến thắng phát xít

Chủ tịch nước Lương Cường chiều 2/9 lên đường đến Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại nước này.

Trong chuyến công tác diễn ra ngày 2-4/9, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc.

Chuyến công tác là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa, trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện. Chủ tịch nước tham dự sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường ngày 2/9 lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít và làm việc tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

26 lãnh đạo thế giới sẽ tham dự cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 3/9, kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít.

Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Ông Triệu Lạc Tế đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh Việt Nam, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước, mong Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng hành lang pháp lý và chính sách thông thoáng, tạo thuận lợi cho thúc đẩy hợp tác thực chất.

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ngành trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng, công an và tăng cường phối hợp đa phương chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế ngày 2/9. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng mong muốn Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ủng hộ, thúc đẩy các cơ quan liên quan tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, cung cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, phấn đấu khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh, sớm xác định mô hình thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy đầu tư chất lượng cao và hợp tác tiền tệ giữa hai nước, nỗ lực đưa hợp tác khoa học công nghệ và giáo dục trở thành điểm sáng mới trong hợp tác hai nước.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008.

Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia.

Thanh Danh