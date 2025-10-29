Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC

Chủ tịch nước Lương Cường sáng nay rời Hà Nội, lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại Hàn Quốc.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường diễn ra ngày 29/10-11/11, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Tháp tùng Chủ tịch nước có Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng các quan chức khác, theo TTXVN.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tới Hàn Quốc sáng nay. Ảnh: TTXVN

Diễn đàn APEC có 21 nền kinh tế thành viên, gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản..., 9 thành viên Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) và nhiều nền kinh tế mới nổi, với khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu.

Việt Nam trở thành thành viên của APEC ngày 15/11/1998. Trong 27 năm tham gia APEC, Việt Nam để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong hợp tác và luôn được đánh giá là thành viên có nhiều đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn hợp tác của APEC cũng như nâng cao vai trò của Diễn đàn.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam.

