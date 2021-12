Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí hai nước khi hội đàm tại Moskva.

Cuộc hội đàm diễn ra hôm 30/11 tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Năng lượng và dầu khí, một trong các trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nằm trong những chủ đề được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ở Moskva hôm 30/11. Ảnh: Sputnik.

Chủ tịch nước và Tổng thống Putin cũng thống nhất tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng, nhiệt điện - khí, năng lượng điện tái tạo, đồng thời đẩy nhanh dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, coi đây là một trong những dự án trọng điểm giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, truyền thông, cũng như công tác phòng chống Covid-19 thời gian qua, bao gồm những hành động chia sẻ thiết thực, hỗ trợ nhau chống dịch như trao tặng khẩu trang, vật tư y tế, vaccine.

Trong cuộc hội đàm, hai lãnh đạo còn trao đổi về tình hình thế giới và khu vực. Chủ tịch nước ủng hộ và đánh giá cao vai trò cường quốc và uy tín quốc tế ngày càng cao của Nga tại khu vực, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa Nga với ASEAN và các nước Châu Á - Thái Bình Dương.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi về phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030, nhằm định hướng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nga từ ngày 29/11 đến 2/12. Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, sau đó quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2001. 11 năm sau, hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ giữa hai nước được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp.

Ánh Ngọc