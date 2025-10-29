Chủ tịch nước gặp Tổng thống Trump, đề nghị sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc, đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng.

Tại cuộc gặp ngày 29/10 ở Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những kết quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ thời gian qua, theo Bộ Ngoại giao. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển, đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Tổng thống Trump trong thúc đẩy giải quyết xung đột và vãn hồi hòa bình tại một số khu vực trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp bền vững, phù hợp với luật pháp quốc tế cho các cuộc xung đột.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng theo hướng cùng có lợi, tính tới các đặc thù của Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khoa học công nghệ, quốc phòng - an ninh, giao lưu nhân dân, khắc phục hậu quả chiến tranh. Việt Nam hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Tổng thống Trump khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam. Ông hoan nghênh Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Mỹ.

Tổng thống Mỹ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, đánh giá cao đóng góp của Việt Nam cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước đã gửi lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời Tổng thống Trump và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Trump bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về hai chuyến thăm Việt Nam năm 2017 và 2019, cảm ơn lời mời và hứa sẽ thu xếp thời gian thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường đang có chuyến công tác đến Hàn Quốc ngày 29/10-1/11, tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2025 và làm việc song phương tại nước này. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tối 29/10 đã tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng các lãnh đạo APEC ở cố đô Gyeongju.

Chủ tịch nước Lương Cường dự chiêu đãi chào mừng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: TTXVN

Trao đổi tại sự kiện, Chủ tịch nước nhấn mạnh ba mục tiêu then chốt mà các quốc gia cần phối hợp thúc đẩy là hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho các nền kinh tế.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực trung gian, hòa giải, chấm dứt xung đột, gìn giữ và kiến tạo hòa bình, đóng góp tích cực vào nỗ lực tái thiết hậu xung đột của cộng đồng quốc tế, khẳng định sự thịnh vượng cho tất cả quốc gia chỉ đạt được trên cơ sở hợp tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận toàn diện, cân bằng, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác triển khai chương trình, dự án về năng lượng, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam, trong vai trò chủ nhà APEC 2027, sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên phát huy những thành tựu của APEC, bảo đảm châu Á - Thái Bình Dương là vùng đất của cơ hội và thành công.

Cũng tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng các nước Canada, Thái Lan, Singapore, Australia và New Zealand.

Chủ tịch nước và các lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện trong thời gian tới, cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ và tích cực tham gia các tiến trình hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có APEC và ASEAN, đóng góp vào ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Như Tâm